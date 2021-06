S tejpy prohrávala, tak je zavrhla. A vyplácí se, těší Vondroušovou

O postupu do třetího kola rozhodla Vondroušová mimo jiné sérií devíti gamů v řadě, 149. hráčku světa proměnila jen v bezmocnou přihlížející. „Tlačila jsem si forhendem, cítila jsem se dobře,“ hodnotila spokojeně.

K výkonu nemusela víc dodávat, proto se debata stočila spíše na kulisy, ve kterých hodinu dlouhé utkání probíhalo.

Vzhledem k tomu, že Vondroušová se střetla s francouzskou držitelkou divoké karty, nasadili organizátoři její duel na úvod středečního programu dvorce Philippa Chatriera.

„Byla jsem docela překvapená, že nás na centr dali,“ prozradila Vondroušová, že ani nepočítala s tím, že by si už ve druhém kole připomněla zkušenost z roku 2019.

Levoruká Češka se téměř na den přesně před dvěma lety v antukovém chrámu ucházela o trofej pro vítězku celého Roland Garros, leč Ashleigh Bartyové podlehla 1:6 a 3:6.

„Mám na to smíšené vzpomínky, prohrála jsem docela dost, ale zase to bylo moje první finále…“ ohlížela se Vondroušová za nejpovedenějším turnajem v kariéře. „Jsem ráda, že teď už jsem odešla s výhrou. Je to jeden z největších kurtů na světě a je fakt krásný.“

Kromě zrcadlového výsledku zažila odlišnost i v počtu přihlížejících diváků. Jejímu statečnému boji ve finále fandilo přes 15 tisíc lidí, nyní se sedadla kvůli přetrvávajícím opatřením zaplnila jen sporadicky.

„Ale pro nás, co nejsme na tak velké kurty zvyklé, je asi lepší nemít tribuny úplně plné,“ našla Vondroušová pozitivum i na výrazně nižší účasti. „V porovnání s finále byla atmosféra jiná, ale nějací diváci tady jsou, takže to není úplně prázdné jako na předchozích grandslamech.“



Znovu se před publikem ukáže, byť ne na centrálním dvorci, v pátek, kdy změří síly se Slovinkou Hercogovou. „Už je to třetí kolo, nedá se moc vybírat. Budu se snažit hrát co nejlíp.“

V Paříži se zatím prezentuje velmi líbivě. Přestože nepřicestovala s povzbudivými výsledky v zádech, v prvním kole v třísetové partii završené kanárem udolala Estonku Kanepiovou, následně si pohrála s Tanovou.

„Začínám si to užívat,“ pochvaluje si. „Hraje se mi tady dobře, přijde mi, že jsem v hlavě klidnější. Cítila jsem to už v prvním zápase.“

Když však měla popsat, proč právě nyní našla pohodu, přesnou příčinu pojmenovat nedokázala. „Úplně nevím, je to strašně moc o hlavě. Všechny hrajeme tak nějak stejně dobře, když se dostanu do klidu, tak se mi pak hraje stokrát líp.“

K dosažení stavu, který svědčí jejím výkonům, Vondroušové možná pomohlo i netradiční rozhodnutí: v porovnání s nedávnými turnaji v Madridu a v Římě, z nichž se pakovala už po prvním zápase, hraje v Paříži bez tejpů na těle.

„Prohrávala jsem s nimi, tak jsem si řekla, že tady už je mít nechci. A zatím se to docela vyplácí.“