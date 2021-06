Pařížské vzepětí Siniakové: Neřekla bych, že to takhle suprově otočím

Siniaková za 29. nasazenou hráčkou pařížského podniku zaostávala v rozhodujícím dějství už 1:5, přesto v sobě našla síly k vzepětí. „Nechala jsem si ji zbytečně utéct, ale dokázala jsem se vyhrabat zpátky.“

Povedeným obratem však její středeční šichta na antukovém grandslamu neskončila, tři hodiny po něm už znovu úřadovala na kurtu. A společně s Barborou Krejčíkovou zvládly první kolo čtyřhry.

ZPRAVODAJSTVÍ Siniaková utekla ze dvou mečbolů

Jaké bylo strávit v jeden den čtyři hodiny na kurtu?

Určitě to byl dlouhý den. Po takové spoustě emocí ze dvouhry bylo těžké jít ještě na debla, ale jsem moc ráda, jak se to povedlo. Bylo to nahoru dolů, přitom jsem hrála slušně, ale ona je nepříjemná, hraje agresivně, a navíc bylo vedro. Bylo těžké to ustát a jsem ráda, že se to povedlo otočit.

Odvracela jste dva mečboly, na co jste při nich myslela?

Na rovinu, když to bylo 1:5, tak jsem se snažila hrát, ale určitě bych neřekla, že se to takhle sejde a suprově otočí. První mečbol jsem zahrála moc dobře, drive volej, vítězný míč.

A druhý za stavu 3:5?

To už jsem byla víc nervózní, protože jsem cítila šanci, že jsem zase ve hře. Ale i ona byla nervózní, že to musí dohrát. Oba mečboly jsem zahrála moc dobře, šla jsem pro to a dopadlo to na moji stranu.

Na kurtu jste v jednom momentu diskutovala s rozhodčí, o co šlo?

Když soupeřka zaservírovala, tak rozhodčí za mnou zahlásila aut. Na chvilku jsem se zastavila, ale výměna pokračovala. Ta paní mi potvrdila, že aut zahlásila, ale rozhodčí mi tvrdil, že jsem ve výměně pokračovala a tudíž bod prohrála. Ale když paní přiznala, že aut zahlásila, tak se měl míč opakovat. Servis byl dobrý, ale ztratila jsem dvě vteřiny, protože jsem ji slyšela zahlásit aut a bylo pak těžké hrát.

Roland Garros příloha iDNES.cz

Na Roland Garros jste postoupila do třetího kola počtvrté v řadě.

To je krásné, vypadá to, že to je můj nejoblíbenější grandslam. Mám to tady ráda a hraje se mi tady dobře. Doufám, že to ještě není konec, šance na postup jsou, budu se soustředit na další zápas a třeba vylepším maximum tady (osmifinále z roku 2019).

Dál vás čeká Zidanšeková, s níž jste dvakrát prohrála. Těžká překážka.

Na antuce je taky solidní. Je agresivní, má dobrý forhend, trošku klučičí. Ale je to otevřený, budu jí chtít ty dva zápasy vrátit. Poslední loni v Praze byl dobře rozehraný (prohra 3:6, 6:3 a 0:6), mám jí co vracet.