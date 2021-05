ONLINE: Roland Garros začíná pro Vondroušovou, odpoledne nastoupí Martincová

Z Češek zatím postoupily do druhého kola turnaje Petra Kvitová a Kateřina Siniaková, doplní je dnes další krajanky? Jako první se o to pokusí 21letá Vondroušová, která se poprvé v kariéře utká s Kanepiovou.

Pro českou hráčku je Roland Garros místem, kde dosáhla na svůj dosud nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. Před dvěma lety se zde probila až do finále, v němž podlehla Australance Ashleigh Bartyové. Pomýšlení na podobné mety je v tuto chvíli velmi předčasné, proti Kanepiové by však měla být 21. tenistka světa mírnou favoritkou.

Estonka, které aktuálně patří 66. stupínek v žebříčku WTA, na kurtech platí za zkušenou hráčku. Je o čtrnáct let starší než Vondroušová a grandslamových turnajů se účastní už od roku 2006. V Paříži došla nejdál do čtvrtfinále, a to hned dvakrát - v letech 2008 a 2012.



První vzájemný zápas obou hráček zahájí dnešní program na kurtu číslo devět, začátek je v 11 hodin.

Martincovou čeká premiéra

Druhou českou tenistkou, která bude v pondělí bojovat o postup do druhého kola, je 26letá Martincová. Proti Srbce Jorovičové se postaví počtvrté v kariéře, z předešlých tří vzájemných zápasů vyhrála dva.

Martincová dosud v hlavní soutěži Roland Garros nestartovala, dnešní zápas je pro ni tedy premiérou. Letos na začátku dubna se Češka poprvé v kariéře prodrala do elitní stovky světového hodnocení a aktuálně drží 94. pozici. Dle papírových předpokladů bude proti Jorovičové favoritkou.

O dva roky mladší Srbce v tuto chvíli patří 255. místo v žebříčku. V hlavní soutěži pařížského grandslamu dosud startovala jednou v roce 2019 a tehdy z turnaje vypadla hned v prvním kole. Utkání Martincové a Jorovičové by mělo na kurtu číslo pět začít přibližně v 16 hodin.



Grandslamový návrat Federera

Z předních světových hráček turnaj v pondělí začne například pro úřadující šampionku Igu Šwiatekovou z Polska, která se utká se Slovinkou Kajou Juvanovou. Ve večerních hodinách se střetnou Američanka Serena Williamsová a Rumunka Irina Beguová.

V mužské dvouhře se na kurt postaví kupříkladu Rus Daniil Medveděv, jehož prvním soupeřem bude Alexandr Bublik z Kazachstánu.

Po více než roce a čtvrt se do grandslamového koloběhu vrací Roger Federer, legendární Švýcar a držitel dvaceti titulů z turnajů velké čtyřky vyzve Denise Istomina z Uzbekistánu.