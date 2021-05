Paříž se promění v české bojiště: dvě derby na úvod Roland Garros

Zažívá rozporuplnou sezonu, marně nahání zápasový rytmus z předcovidové doby. Naposledy se blýskla finálovou účastí v Římě, ale v boji o titul utržila výprask 0:6, 0:6 od Šwiatekové. V Paříži ji na úvod čeká Vekičová, světové číslo 35, ve druhém kole finalistka turnaje z roku 2018 Stephensová a dál případně krajanka a kamarádka Muchová, jež českou jedničku vyřadila letos v Melbourne.

Za obhajobou loňského semifinále vykročí proti kvalifikantce Minnenové, ve třetím kole může narazit na 27. nasazenou Rybakinovovou, v osmifinále na Serenu Williamsovou, která bude útočit na vyrovnání rekordního 24. grandslamového vavřínu. Pokud chcete pohled ještě dál, mezi osmi připadá v úvahu střet s turnajovou trojkou Sabalenkovou.

Stále ještě zcela nevykurýrovala trhlinu břišního svalu, kterou si přivodila při senzačním tažení do semifinále Australian Open. „Servírovat pomaličku začínám, ale úderově se cítím fajn,“ vzkázala. V Paříži byla nejlépe ve druhém kole, letos začne proti zkušené Petkovicové, ve třetí rundě se rýsuje zmíněné derby se jmenovkyní Plíškovou.

Senzační finalistka z roku 2019 loni na podzim ztroskotala hned v prvním kole na jisté Šwiatekové, která poté celý turnaj ovládla. Letos se na antuce trápí, ze tří turnajů má bilanci 1:3. S totožným skóre přijela i její úvodní soupeřka Kanepiová, dál se nabízejí Cornetová či Bertensová.

Ještě než se přesune do Paříže, zabojuje o trofej ve Štrasburku. Náročný program ji však baví, vždyť ještě před rokem marně dobývala první stovku, teď se jen o čtyři místa nevešla mezi nasazené.

Barbora Krejčíková hraje forhend ve finále smíšené čtyřhry Australian Open.

Před sedmi měsíci na antukovém grandslamu uhrála nejlepší výsledek singlové kariéry v podobě osmifinále, nyní na úvod změří síly s krajankou Kristýnou Plíškovou. Dál může vyhlížet vítězku duelu Venus Williamsová - Alexandrovová.

Čeká ji třetí derby v řadě, ve Stuttgartu nestačila na Vondroušovou, v Madridu vzdala Kvitové poté, co si při pádu poranila palec. Od té doby pauzírovala a vrátí se až v Paříži, kde vyzve Siniakovou. Na grandslamech dosud z osmi pokusů vyhrála jediný zápas.

Roland Garros ji ze čtyř hvězdných akcí sedí nejvíce, před dvěma lety zde na cestě do osmifinále porazila Ósakaovou, loni se dostala do třetího kola. Před týdnem v Parmě zaujala skalpem Sereny Williamsové, vypadla až v semifinále, častěji však sbírá nevýrazné výsledky. Naskočí i do čtyřhry s parťačkou Krejčíkovou, v roce 2018 společně celý turnaj ovládly.

Stále čeká na první letošní vítězství na okruhu WTA, v derby s rozjetou Krejčíkovou favoritkou nebude. V Paříži se představí i v deblu společně se sestrou Karolínou.

Na začátku dubna se poprvé probila do elitní stovky, když v Dubaji coby kvalifikantka prolétla do třetího kola. Hlavní soutěž grandslamu okusí popáté, o první úspěch bude usilovat proti hráčce ze třetí stovky Jovovičové. Dál nejspíš Pegulaová, 28. nasazená.

Tereza Martincová na turnaji v Petrohradu

Jediný český zástupce v mužském pavouku dostane šanci vrátit Chačanovovi loňskou porážku z Paříže, nejdále se na antukovém grandslamu dostal do třetího kola. Minulý týden v Parmě ukončil čekání na výhru z okruhu ATP od konce února.