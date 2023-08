Nosková si v Praze spravila chuť a hlásí: Spokojená budu, až turnaj vyhraju

Zatímco po vydřeném úspěchu ve čtvrtečním osmifinále proti Indce Rainaové, proti níž musela odvracet skóre 1:6 a 1:3, se svým výkonem příliš spokojená nebyla, o den později Nosková rozdávala úsměvy.

„Zápas byl o hodně jiný,“ začala hodnocení čtvrtfinálové výhry 6:0 a 6:2 nad Schmiedlovou. „Tyhle moje vlny nahoru a dolů jsou pro mě někdy dost těžké, ale hlavní je, že jsem dokázala takovou hráčku porazit řekněme jednoduše, i když to nevypadalo.“

Mohl vám protrápený duel pomoct v tom, že jste teď šla na kurt zostra?

Jo, chtěla jsem si trochu spravit chuť. Nechtěla jsem pokračovat v tom, co jsem hrála o den dřív. Servis jsem sice měla víceméně stejný, ale zase jsem si pomohla vítěznými míči, jelikož jsem na ně měla čas.

Styl Schmiedlové vám vyhovoval víc?

Čekala jsem, že bude hrát trošku rychleji, že budou delší výměny a nebudu mít čas udělat tolik winnerů. Tomu jsem se přizpůsobila dobře, musela jsem být ta, která míče zabije.

Vítězných úderů vám napočítali 27, soupeřce jen čtyři. Vybavíte si, kdy naposledy jste měla takový počet?

Snad jen ve třísetových zápasech. Není jednoduché dát winnery ani z lehčích míčů, ale jelikož se mi dařily, tak jsem díky nim zápas vyhrála.

Překvapilo vás, jak hladce jste získala první set?

Hlavně jsem chtěla být připravená na začátek druhého, protože jak jsem minulý týden hrála s Igou (světovou jedničkou Šwiatekovou), tak i když jsem první set prohrála 1:6, furt mi připadalo, že jsme blízko u sebe a že když chytím začátek druhého setu, může to být i lepší. A teď mohl průběh vypadat opačně. Soupeřka by mohla změnit tempo, já bych třeba polevila... Proto bylo hlavní vyhrát první dva gamy ve druhém setu.

Zmínila jste problémy s vlastním podáním, přitom jste o něj v zápase přišla jen jednou.

Ale nedržela jsem se díky servisu, pomáhala mi až hra po něm. Pak už jsem zkoušela podání jen hodit do kurtu, ale ani to nepomohlo. Po zápase jsem si ještě zkusila pár servisů v tréninku. Každopádně myslím, že to nebude hlavní věc, na kterou se musím soustředit nebo nejvíc spoléhat. Hlavně, ať je moje celková hra podobná.

V sobotním semifinále vás čeká Němka Korpatschová, 99. hráčka žebříčku, která turnaj začínala v kvalifikaci. Znáte ji?

Ne, nikdy jsme spolu nehrály ani netrénovaly. Čtvrtfinále hrála přede mnou, takže jsem chvíli viděla. Ještě se na ni připravím jako vždy.

Budete k utkání přistupovat jinak, když jde už o semifinále?

Mentálně pro mě rozdíl není, teď už jde v podstatě o to, kolik hodin jsme na kurtu strávily. Takže hlavní bude, ať jsem fyzicky fajn. Měla jsem trochu ztuhlé rameno, tak uvidíme. Loni jsem tady v semifinále prohrála těžký zápas s Maruškou (Bouzkovou), myslím, že letos mám větší šanci.

Po prvním kole jste říkala, že právě obhajoba semifinále je pro vás jakýmsi žebříčkovým minimem. Takže jste spokojená?

Spokojená budu, až turnaj vyhraju. Vždycky se říká, že chcete aspoň to, co minulý rok, ale samozřejmě chci turnaj vyhrát, s tímhle cílem jsem do Prahy jela. Chybí mi ještě dva zápasy.

Možná je budete muset hrát v jediný den, sobotní předpověď počasí totiž nevypadá příliš příznivě. Budete mít případně síly?

Ty jo, doufám, že ano. Uvidíme. Dlouho jsem nehrála dva zápasy za den. Uvidíme, jak to půjde.