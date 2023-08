Martincová otevřeně: Nevyhráváte a hned jste v krizi? Tenis je brutální

V průlomové sezoně 2021 postoupila do třetího kola Wimbledonu a finále podniku WTA 250 v Praze, zaujala náhlým zlepšením, upřímným vyjadřováním i výrazným tetováním.

Loni v únoru se vyhoupla na kariérní maximum v podobě 40. příčky světového žebříčku, výš už se i vinou zranění kolene, které zkoušela přervat, zatím nedostala. O mnohdy skrytých nástrahách tenisového řemesla umí otevřeně povídat jako málokdo, za což zaslouží uznání.

Rozhovořila se o nich i po čtvrtečním druhém kole Prague Open, v němž otočila duel s Číňankou Jüan Jüe na skóre 1:6, 6:2 a 6:2.

„Dost lidí soudí jen podle čísel, což je v tenise hrozně zrádné. Pokud nevyhráváte, jste hned v krizi? Přijde mi to brutální, protože to tak není,“ zdůrazňuje 28letá rodačka z Prahy.

„Myslím, že teď hraju o dost lépe, než když jsem byla čtyřicátá. Tehdy se mi i dost sešly losy... Pak samozřejmě vyjde, kolik už má člověk prohraných zápasů a tak dále. Za všechny holky musím říct, že tohle na pohodě dost ubírá. Přijde mi to zbytečné. Spíš bych se podívala, s kým, kdo a kdy prohrál. Já tohle neřeším a soustředím se na každý turnaj, abych byla zápas po zápase lepší.“

Zdůrazňuje, že úspěch častokrát záleží právě na přidělených soupeřkách. Pokud totiž tenisté zvládnou úvodní nástrahy, snadněji se dostávají do pohody. Martincová si letos třeba na grandslamech příliš štěstí nevybrala: na Australian Open vyfasovala hned do první rundy pozdější šampionku Arynu Sabalenkovou, na Roland Garros někdejší vítězku turnaje Jelenu Ostapenkovou.

„Když obhajuju body a na největších turnajích hraju v prvním kole s holkama z top 20 nebo top 30, je to brutální. Na tohle se nesmí zapomínat. A mně se sešel rok, kdy jsem po kvalifikaci dostala třeba hráčku s chráněným žebříčkem a nahrála velkou porci bodů. Neberu to jako svou absolutně nejlepší sezonu. Výsledkově to tak může vypadat, ale měla jsem o dost lepší zápasy, když jsem měla jiné číslo rankingu.“

Náhlá větší porce porážek pochopitelně způsobuje i zvyšující se tlak do dalších utkání. Jde o vítězné pocity, prestiž, body i peníze, které zajišťují živobytí. Nemůžete si dovolit dlouho odpočívat a léčit případné bolístky.

Tyto okolní vlivy se zpravidla podepisují i na předváděných výkonech, a tak rovněž Martincová v aktuální sezoně několikrát zažila, že pro změnu příznivý los nezužitkovala.

Momentálně je v pořadí 109. a na největších turnajích se musí probíjet kvalifikacemi. Zavítala i na nižší okruh ITF. A připouští, že vědomí, že už dosáhla velmi cenných skalpů a výsledků, může svazovat.

„Když se člověk někam dostane, tak pak automaticky počítá s tím, že tam má furt být. A neváží si třeba o dost lepšího zápasu, který je ale v uvozovkách jen v prvním kole,“ popisuje.

Zaznamenala, že některé hráčky ze špičky jako dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiñe Muguruzaová či mladá naděje Amanda Anisimová oznámily, že si kvůli psychické náročnosti a očekáváním potřebují od sportu odpočinout.

„Tenis je nahoru a dolů. Máme pár výjimečných hráček jako světovou jedničku Šwiatekovou a přijde mi, že se i ostatní hrozně soudí podle ní. Když nehrajete jako ona, jste v krizi. Přitom když neuhrajete čtvrté nebo páté kolo grandslamu, tak to neznamená, že máte špatnou sezonu. Tenis je fakt těžký na hlavu. Cítíte kolem sebe takové to: Nojo, když jsi byla… Je to zbytečné, protože výkony ostatních jsou taky výborné.“

Na probíhajícím podniku WTA v Praze postoupila po dvou vydřených výhrách do prvního čtvrtfinále na elitním okruhu od loňského října, kdy uspěla v Ostravě. V pátek po poledni změří síly s Japonkou Hibinovou. Proti 138. hráčce světa bude chtít udělat další krůček vzhůru.