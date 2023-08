Za stavu 1:6, 1:3 jsem šla vyhrát. O servisu ale nemluvme, směje se Nosková

„Jsem unavená, zápas byl psychicky i fyzicky dost náročný,“ přiznala Nosková, která úvodní sadu ztratila za pouhých 27 minut. „Můj výkon v prvním setu byl katastrofální, ale ve druhém jsem se pomalu zvedala a hlavně soupeřka začala dělat více chyb,“ vysvětlila, kde vzala chuť se do utkání vrátit.

„Ona trochu polevila, tak jsem měla šance. Snažila jsem se hrát méně agresivně a bezhlavě. Přišlo mi, že v polovině druhého a hlavně celý třetí set jsem byla lepší,“ zhodnotila duel s až 196. hráčkou světa.

Osmnáctiletou českou tenistku potrápil i zrádný povrch, který je na Prague Open v porovnaní s klasickými betony pomalejší. „Nemohla jsem najít rytmus, protože jsem myslela, že míč přiletí rychle, ale ve skutečnosti to tak nebylo,“ povzdechla si Nosková, když odpovídala, jakým problémům čelila. Jedním z hlavních bylo i podání, o které přišla celkem sedmkrát.

„Můj servis byl strašný propadák, to je asi hlavní vysvětlení brejků,“ neskrývala. Ani Rainaová na podání nezářila, mladá Češka si její servis přivlastnila hned osmkrát. „Při prvních servisech jsme chodily pod 135 kilometrů za hodinu. Už se o mém servisu nechci bavit,“ smála se Nosková.

Ač v půl desáté večer vypadala vyčerpaně, převažovala u ní především obrovská úleva. „S touhle hráčkou bych asi nechtěla prohrát, ale hlavně s tak blbým výkonem,“ zmínila po vydřené výhře nad Indkou, která ve středu vyřadila loučící se Baboru Strýcovou.

Tenistka Linda Nosková ve druhém kole turnaje v Praze.

Kvůli pozdnímu času hrozilo, že závěr zápasu dohrají tenistky až v pátek. „Poslední dva gamy za stavu 4:1 jsem opravdu chtěla dokončit, abychom nepokračovaly další den za stavu 5:1 nebo 4:1 ve třetím setu, což by bylo možná ještě zajímavé,“ řekla Nosková, která zatím v pražské Stromovce zažila dva odlišné zápasy.

V prvním kole si hravě poradila s americkou kvalifikantkou Elvinou Kalievovou 6:1 a 6:2, načež se ocitla na pokraji vyřazení a musela pracně otáčet. „Snad to zase vylepším v pátek, s Rainaovou nás potkaly nepříjemné podmínky, svítilo slunko a bylo větrno. Doufám, že se zotavím do další rundy.“

V ní v pátek později odpoledne vyzve osmadvacetiletou Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou, která letos poprvé proklouzla do osmifinále grandslamového turnaje.

„Hrajeme podobný tenis, takže uvidíme, jestli budu mít výhodu, nebo ne,“ přemýšlela členka přerovského klubu. Kdyby v pátečním čtvrtfinále uspěla, zopakovala by v Praze loňskou účast mezi nejlepší čtyřkou. „Uvidíme, co si vezmu z předešlých dvou zápasů a jak se mi utkání povede.“

Výsledek sice Nosková předem neví, tuší ale, že ji na domácí půdě povzbudí zaplněné ochozy, které pro ni skandovaly i v zápase proti Rainaové. „Ale kdybych ho nedohnala do tak strašného stavu, diváci by nebyli tak hluční,“ ušklíbla se. „Musím říct, že je popravdě moc neslyším. Hlavně, ať nejsou ještě hlučnější,“ smála se tenistka, která bude chtít příznivce v Praze těšit i nadále. „Je hezké je mít za sebou až do konce.“