Plíšková a dřina v dešti: Tady se asi trápí každý, na krásu se nehraje

Egypt našel svoji tenisovou hrdinku, Šarífové na sociálních sítích gratulovala i fotbalová ikona Mohamed Salah. Pro africkou zemi je reprezentantka na grandslamu absolutní novinka – a to vše Šarífovou v boji s nasazenou dvojkou hnalo vpřed.

Často zkracovala hru. Občas přes síť posílala prapodivné vysokánské „kopce“.

Roland Garros 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Hrála hodně chytře, po třech výhrách v kvalifikaci nabrala dost sebevědomí a taky neměla co ztratit,“ líčila Plíšková.

„Pomalý kurt společně s pomalými míči jí taky seděl. Ale samozřejmě, mohla bych si vést lépe. Kdybych zahrála v prvním setu tak jako v těch dalších, už jsem dávno na pokoji. Bohužel.“

Místo toho si v dalším upršeném pařížském dni prožila test vlastní nervové soustavy.

Co se vám při nečekaně vyrovnaném průběhu honilo myslí?

Hlava pořád pracuje, aspoň ta moje ano (úsměv). Musela jsem si najít prostor ke zlepšení – a nevzdávat se. To je jediná věc, kterou můžete dělat bez ohledu na vývoj utkání. Protože šance je vždycky, zvlášť proti takovým hráčkám: i pro ně je těžké to dotáhnout k výhře, zvládnou třeba set, možná set a půl, ale tři sety? To je náročné. Možná mi pomohly zkušenosti, kterých mám o dost víc než ona.

Jak duel ovlivnily dokola omílané podmínky: zima, déšť, pomalé míče?

Podmínky nejsou snadné, určitě ne z mých oblíbených. Půlku zápasu pršelo, není snadné zabít balon. Měla jsem lepší momenty, převažovaly ty horší. Ale na krásu se nehraje, tady se trápí snad každý. Soupeřka byla těžká, zápas upracovaný. A vybojovaný, což je cenné. Určitě je tam pro další kolo velký prostor ke zlepšení.

Jak je na tom vaše zranění z turnaje v Římě?

Obrovskou pomocí pro mě bylo, že jsem hrála až dneska; po Římě jsem měla tři dny úplně volno a pak začínala pomalu, abych si to nezhoršila. Noha není úplně nej, ale na druhou stranu nic, co by mě omezovalo. S mým výkonem to nemělo nic společného. Mám tady fyzioterapeuta a v takových situacích se dost hodí den volna. Uvidíme, jak budu chodit zítra, přece jen jsme hrály dost dlouho.

První kolo, vy jako velká favoritka, proti vám natěšená neznámá protivnice… To už znáte, že?

Tak to bude čím dál častěji. Děje se to všem, nejsem jediná. Je to těžké, ony nemají co ztratit – jasně, já nehrála dobře, o tom se nemusíme bavit, ale ona udělala všechno pro to, abych se takhle cítila. V takových chvílích musím vydržet a pořád do toho chodit. Když budu hrát rychle, pořád tu není moc holek, co by mě rychlostně přehrálo, ani těch mladších.

Ještě k počasí: nezvažovala jste přece jen víc vrstev?

Nevím, co by muselo padat, abych nasadila legíny... Ani tričko s dlouhým rukávem nemusím, ale to jsem dneska měla pro jistotu v tašce. Je docela kosa, zároveň takové dusno, stačí se podívat na Mladenovičovou a Siegemundovou, ty jsou úplně durch. Dneska tu bylo možná nějakých osmnáct stupňů, což ještě není tak strašné.

Ve 2. kole vás čeká Jelena Ostapenková, pařížská šampionka z roku 2017, jejíž kariéra ale od té doby uvadla.

Jelena nemá výsledky jako pár let zpátky, ale pořád umí hrát tenis. U ní to bývá nahoru-dolů, umí zahrát hodně winnerů, ale taky udělat spoustu chyb. Uvidíme i podle podmínek. Tady není asi nikdo, komu by extrémně seděly, od prvního kola se rodí docela velká překvapení, může se stát cokoli. Někdo to nezvládne v hlavě, v té je potřeba být silný.