Plíšková: Takhle se nedá hrát. Letošní grandslamy? Náhoda to asi nebude

Na úvod se nadřela ve třech setech proti egyptské kvalifikantce Šarífové. A pak chvílemi jen sledovala, do jaké formy se dostala lotyšská dračice, pařížská šampionka z roku 2017. „Pokud by tak hrála dál, šanci má, ale pořád je v pavouku dost těžkých holek,“ řekla Plíšková.

Nadstandardní výkon Ostapenkové ji netrápil. To její vlastní konání ano.

Až natolik, že na tiskové konferenci pronesla: „Uvidíme, možná pro mě letošek skončil.“

Roland Garros 2020 Speciální příloha iDNES.cz

Opravdu zvažujete konec sezony?

Teď jo. Uvidíme, jestli se to změní. Zatím tam má být jen jeden turnaj (v Ostravě) a nevím, jestli bude ještě něco potom; myslím, že ne. Momentálně o tenisu v příštích týdnech vůbec nepřemýšlím.

Je třeba odfiltrovat zklamání z Paříže?

Teď to nechám chvíli bejt, vychladnout. Určitě mě čeká pár dní volna. Dám tomu chvíli a zamyslím se. Času je pořád docela dost. V Ostravě je zase jiný povrch (tvrdý), to taky není ideální.

Proč to na Roland Garros nevyšlo? Limitovalo vás zranění?

Nechci se vymlouvat. Neprohrála jsem ani jeden míček kvůli noze.

Proč tedy?

Nějak mi tady nevyhovovalo asi nic. Dneska ani minule. Podmínky pro mě určitě nejsou dobré, bojovala jsem s timingem na servisu a při úderech. Dneska to prostě nebyl dobrej den – a můj tenis taky ne. Takhle hrát nejde. Někoho jiného bych možná porazila, ale solidní hráčku jejího typu ne.

Přitom v generálce v Římě jste došla do finále. Co se stane, že se najednou věci takto rychle úplně otočí?

Ono se nemusí stát absolutně nic, nemá to vždycky nějaký konkrétní důvod. Rozdíl v teplotách byl asi 15 stupňů, to je dost velká změna, ale tam mi to prostě sedlo od začátku, cítila jsem se dobře, přišlo mi to o hodně rychlejší. Tady jsem sice měla energii, ale nebylo to znát ve výměnách. Možná jediný dobrý byl pohyb, což při mém stylu tenisu nestačí.

Zpravodajství Čtvrtek v Paříži

Letos jste na grandslamech dohromady vyhrála jen čtyři zápasy. Spojuje tato vystoupení něco?

To asi nebude náhoda. Snad jediná pozitivní věc je, že horší už to příští rok být nemůže.

Tenisový rok 2020 je zvláštní, rozkouskovaný. Dal vám vůbec zpětnou vazbu o změnách, které jste před sezonou chtěla udělat?

Ale jo. Nakonec se odehrály tři grandslamy a pro mě dopadly dost špatně. Určitě se k tomu nějak vrátím a minimálně se nad tím zamyslím. Uvidíme, co se dá dělat a změnit, aby to příští rok dopadlo jinak.