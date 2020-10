Karolína Plíšková a její zpověď: Už to není moje kariéra, ale naše

Kritici jí vyčítají, že na kurtu někdy vypadá ospale a bez zájmu, ale ona se podle svých slov soustředí. I díky tomu se Karolína Plíšková (28) v roce 2016 probila do finále US Open a byla pak mezi červencem a zářím 2017 osm týdnů světovou jedničkou. Coby první tenistka z České republiky. Po svatbě se sportovním komentátorem Michalem Hrdličkou (31), který jí dělá manažera, by se měla jmenovat Hrdličková, ale tak se bude podepisovat až po kariéře.