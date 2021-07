Muchová o grandslamové řeholi: Únava, bolí celé tělo, ale touha vyhrát roste

Jak jste se s agresivně hrající Giorgiovou vypořádala?

Byl to těžký zápas. Od začátku jsem si na ty rány musela zvyknout, zůstávala jsem spíš vzadu. Celkově to nebyl úplně nejlepší zápas na to dostat se do nějakého rytmu. Ona byla na začátku trochu dole, já jsem si hodně pomáhala servisem, takže moje gamy šly docela rychle.

První set jste zvládla, komplikace přišly ve druhém. Co se přihodilo?

První set byl pro mě pohodlný, ve druhém jsem měla šance, vždy jsem ji rebrejkla, ale ona potom zahrála dobře a na konci i dobře zaservírovala.

ZPRAVODAJSTVÍ Do třetího kola prošly Krejčíková, Muchová a Siniaková

Třetí sada už ale znovu patřila vám.

Dobře jsem chytla začátek, ve druhém gamu na returnu jsem nepřestala hrát ani za stavu 0:40 a podařilo se mi jít do vedení 3:0, což byl jeden z rozhodujících bodů. Potom už jsem to nějak dohrála.

Nasázela jste 11 es, jak velkou pomocí pro vás bylo podání?

Velkou, přímé body jsou vždy příjemné. Samozřejmě záleží, za jakého jsou stavu, stále je to jenom jeden balón. Myslím, že v prvním zápase jsem podávala daleko líp, každopádně je určitě příjemné, když vím, že v důležitém momentu se můžu do servisu pořádně opřít.

Jak náročné bylo vzhledem ke stylu soupeřky udržet koncentraci?

Byla jsem trošku připravená, že je schopná to ustřelit po lajně, i když zahraju dobrý balón. Koncovka zápasu byla z mé strany trochu nervóznější, když jsem nedopodávala za stavu 5:3 a 40:15, cítila jsem, že na mě jdou trochu nervy. Jsem ráda, že jsem ten game udělala, protože to mohlo být ještě hodně zamotané.

Po sedmé hře druhého setu vám ošetřovali palec pravé nohy. O co šlo?

Nevím, kdy to vzniklo, asi u jednoho balónu, ke kterému jsem dobíhala. Pošoupla se mi noha v botě a zlomil se mi nehet na pravé noze. Je to docela nepříjemné. Ale pomohlo mi, že to fyzio zatejpovala.

Dál vás to už neomezovalo?

Ve třetím setu za stavu 5:3 jsem na to blbě dostoupla, a ještě mě to začalo trošku bolet. Ale teď mám den k dobru, takže se to budeme snažit ošetřit. Na další zápas mě to nad nebude moc omezovat.

Jak na grandslamech zvládáte fyzicky náročný program?

Je hodně těžké udržet si úroveň hry dva týdny, je toho dost. Určitě také záleží na mentálním nastavení, jste unavení, bolí vás celé tělo. Nebo alespoň mě teda bolí. Ale jdete do dalšího boje a toužíte vyhrát víc a víc.

Přidává na náročnosti travnatý povrch?

Je to specifický povrch, některé části těla z něj bolí ještě víc. Ale tak to v našem sportu je. Jsem ráda za to, že mám zítra volno. Dny volna jsou super na regeneraci, můžu se zase trošku nahodit a pak jít naplno do dalšího zápasu.

V něm vás čeká další ranařka a finalistka nedávného Roland Garros Ruska Pavljučenkovová. Co od ní čekáte?

Určitě má teď sebevědomí, hraje výborně. Nevím, jak hraje na trávě, hrála jsem s ní letos v Madridu (prohra 0:2), kde hrála i na antuce poměrně rychle a sebevědomě. Kouknu se na její zápasy, bude to určitě hodně těžké, protože si věří a je na dobré vlně.