Parádní marš Siniakové. Táhne ji i vzpomínka na trenérku: Snad by měla radost

V posledních sedmi týdnech patří Siniaková mezi nejlepší hráčky na světě. V singlu má znamenitou bilanci 11-3. Postoupila do semifinále v Parmě a do finále v Bad Homburgu. Na Roland Garros se protáhla do třetího kola a stejně daleko je nyní ve Wimbledonu.

Jo a jen tak mimochodem, v Paříži získala s Barborou Krejčíkovou grandslamový titul v deblu.

Po měsících sportovního trápení může opět plesat. Vyplácí se jí spolupráce s čerstvě najatou ruskou koučkou Jevgenií Manjukovovou.

Zastavila sešup v pořadí WTA a opět šplhá vzhůru. Ať nakráčí na antuku nebo na trávu, na dvorci si víc věří a víc si dovolí.

Šťastná je patrně taky v soukromí. Na Instagramu vystavila wimbledonskou fotku se svým milým Tomášem Macháčem, druhým nejvýše postaveným českým mužem na žebříčku ATP.

Že je v laufu, potvrdila ve čtvrtek na kurtu číslo 17, kde přetlačila statnou „bomberku“ Vandewegheovou 4:6, 6:2, 6:2.

„Super. Jsem nadšená!“ jásala při videokonferenci v All England Clubu. „Byl to boj na docela dost zničeném kurtu. V zápase s Coco se těžko hledá nějaký rytmus. Jsem moc ráda, že jsem ho zvládla.“

Pětadvacetileté plavovlásce se znovu otevírají zářivé výhledy do budoucnosti. Tvrdí, že ji povzbudil šokující úspěch parťačky Krejčíkové na Roland Garros: „Bára ukázala, že každá z nás může zazářit. Ve vyrovnané a nabité konkurenci jsou mezi námi malé rozdíly. Když je hráčka připravena, může se v příhodné situaci stát cokoliv.“

Siniakovou při současné jízdě inspiruje rovněž vzpomínka na kondiční trenérku Helenu Fuchsovou, bývalou vynikající atletku, která v březnu podlehla rakovině ve věku 55 let.

Po proměněných mečbolech jí posílá do nebe polibky podobně jako Krejčíková děkuje za podporu shůry své někdejší koučce Janě Novotné.

Jejich vztah nebyl pouze pracovní. Siniaková označovala Fuchsovou za blízkou přítelkyni, která ji zásadně ovlivnila i po lidské stránce.

„Doufám, že by Helča měla radost, kdyby tu byla a viděla mě,“ říká. „Myslím na ni často. Povzbuzovala mě, abych bojovala za všech okolností a ani po porážkách se nevzdávala.“

Vytrvalost a nezdolnost se Siniakové vyplácí. Bez zbytečných obav vyzve též Bartyovou, byť přiznává, že jí její styl při vzájemné partii v juniorských dobách vůbec neseděl.

„Když má čas a prostor, rozdává míče, kam se jí zachce. Proto musím být aktivní a agresivní. Určitě můžu vyhrát.“

Kdyby skutečně dokázala Australanku zaskočit a kdyby Krejčíková zdolala Anastasii Sevastovovou z Lotyšska, způsobily by dvě Češky ve Wimbledonu pořádné pozdvižení.

Následně by se totiž střetly ve čtvrtém kole o postup do čtvrtfinále.

„Všimla jsem si,“ poznamenala Siniaková. „Ale obě ještě máme před sebou hodně práce.“