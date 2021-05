Chybí mi vítězství, turnaje, všechno, zase se plácám v krizi, lituje Veselý

Veselý za celý zápas nezískal jediný brejk, sám přišel o podání v každém setu dvakrát. „Byl to hrozný zápas, od začátku do konce jsem byl jasně horší,“ soukal ze sebe.

S ohledem na vyrovnaný loňský duel ze druhého kola Roland Garros, který Veselý ztratil poté, co od stavu 1:1 prohrál dva tiebreaky, mohl český tenista proti ruskému favoritovi pomýšlet na úspěch.

ZPRAVODAJSTVÍ z prvního dne Roland Garros

„On teď ale hrál úplně jiný tenis, daleko víc to letělo a nepouštěl mě k výměnám,“ ocenil Veselý svého soka. „Loni jsem možná hrál jinak i já, snažil jsem se ho dostat do výměn, ale dneska jakýkoli jeho rychlý úder znamenal defenzivu a bylo po výměně. Těžko se hledají pozitivní věci.“

Nejlepší český tenista tak brzkým nezdarem na antukovém grandslamu podtrhl, že nezažívá povedené období. Do Paříže přijížděl s letošní antukovou bilancí 2:5, než nastoupil na oranžovou část sezony, skolil jej na měsíc covid.

Přemožitel Jiřího Veselého z 1. kola Karen Chačanov

„Neměl jsem sice těžký průběh, ale potom jsem hrál v Sardinii a Monaku, kde jsem nebyl schopen vydržet ani set. Bylo to trápení,“ přibližuje Veselý.



Po zmíněných dvou akcích, které absolvoval na začátku dubna, tak sáhl k měsíční pauze, aby dal tělu čas a připravil se na další podniky. „Jenže mi chybí zápasy, turnaje i vítězství, víceméně mi chybí úplně všechno. Zase se bohužel plácám v krizi a hledám cestu ven,“ přemítal v Paříži.

S ohledem na možný vzestup tak vyhlíží letní Wimbledon. „Už několikrát mě zachránil z bídy a musím věřit, že tráva bude znovu povrch, který mi přinese úspěch a postaví mě zpátky na nohy,“ doufá 71. tenista světa.

Ač mu je stále teprve 27 let, cítí na sobě, že s věkem obtížněji nachází rytmus. Sezonu začal slibně, v Austrálii se na jednom z přípravných turnajů před grandslamem dostal do čtvrtfinále, načež v Melbourne ve druhém kole podlehl Španělu Carreňovi 1:3.

„Jenže přišel covid a celý to zabrzdil, znovu přerušil. Vím, že jsem se někam dostal, i se mi občas něco povedlo, ale očekávání sám od sebe byla daleko větší. Pokud bych měl znovu spadnout a hrabat se, tak pokaždé je to těžší a těžší. Doufám, že se mi to povede znovu zachránit a třeba jedním turnajem zvrátit.“