Veselý opět na kurtu, prvně v roli české jedničky. Zkusí vyhrát v Ostravě

Předtím na turnaji v Marrákeši přešel přes Itala Fogniniho a Argentince Londera, přičemž po téměř roce na turnaji ATP byl ve čtvrtfinále. Jenže do něj proti Španělu Andújaremu nenastoupil.

Nedovolil mu to puchýř na palci nohy, do něhož se mu dostala infekce.

„Z takových devadesáti pěti procent to je už dobré,“ řekl Veselý po výhře. „Ale pořadatelé jsem požádal o středeční start. Nejen kvůli tomu, že první dva dny v týdnu pršelo, ale bylo to i kvůli tomu puchýři, abych měl co nejvíce času na jeho zahojení.“

Nizozemec vám nijak nevzdoroval, takže to byl na úvod turnaje příjemný protivník?

Určitě. Na rozehrání to bylo dobré, ale nervíky jsem měl. Zase jsem se vracel po nějakém kratším zranění a už je to poněkolikáté, takže ten rytmus a zápasy člověku chybí. Každé utkání pak je trochu nervóznější, ale od druhého setu jsem začal být uvolněnější. Nebylo to úplně ono, ale zápas jsem zvládl bez nějakých výkyvů a uvidíme, co bude v dalším kole.

Ukázalo utkání, že se můžete opřít o podání?

Servis je takový můj klíč k úspěchu, protože když je člověk trochu nervóznější, nebo staženější, tak si musí něčím pomoct a u mě to byl vždycky servis. Dneska mi také fungoval výborně. Doufám, že se moje hra bude zlepšovat.

Čím to, že hrajete challenger v Ostravě?

Pořád mi chybějí nějaké body na Wimbledon, protože za minulých dvanáct měsíců jsem vynechal asi třináct turnajů. Tento týden obhajuji čtvrtfinále z Istanbulu, ale tam turnaj bohužel už není. Jsou sice dva turnaje ATP, ale už byly obsazené. Potřebuji uhrát nějakých padesát šedesát bodů, takže Ostravu jsem vzal jako takovou výzvu a pokusím se tady po šesti letech znovu vyhrát. Bylo by to fajn, ale samozřejmě cesta je daleká. Pokusím se předvést co nejlepší výkony a když půjdu dál, tak šance na úspěch určitě budou.

Ostravský turnaj je první, na němž startujete v roli české jedničky. Co tomu říkáte?

Byl bych šťastnější, kdybych Tomáše (Berdycha) předběhl na nějakém dvacátém třicátém místě, ale bohužel situace je, jaká je (Veselý je nyní 94. hráč světového žebříčku – pozn. red.). Oba jsme byli relativně dost mimo hru, takže absence je znát. Nedá se nic dělat. Hlavně, aby byl Tomáš v pořádku, protože po svém minulém návratu na kurty ukázal, že nahoru patří. Role jedničky je určitě fajn, ale není tak zasloužená, jako kdybych byl dvacátý třicátý na světě.

V dalším kole narazíte na Rusa Ivana Gachova. Díval jste se na vaše možné protivníky?

Jen lehce. Nejdůležitější bude můj výkon. Když budu předvádět solidní hru a nebudu mít nějaké velké výkyvy, mohu dojít daleko.

Bohužel předpověď počasí na pátek a víkend je špatná...

To je ještě daleko. Uvidíme zítra.