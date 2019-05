Ve znamení změn i rekordu. Po něm v Prostějově zatouží tenista Veselý

„Challenger v Prostějově patří mezi mé nejoblíbenější turnaje,“ řekl Jiří Veselý, aktuální česká tenisová jednička a 99. hráč žebříčku ATP.

Moneta Czech Open 26. ročník, Prostějov, 2. až 8. června Finále dvouhry je na programu v sobotu od 11 hodin. Ještě před tím se na centrálním dvorci v prostějovském areálu odehraje exhibice i s Radkem Štěpánkem.

V Prostějově, jehož barvy tradičně hájí i v extraligových kláních, se z vítězství radoval v letech 2014, 2015 a 2017.

„Byl bych šťastný, kdyby se mi povedlo vyhrát počtvrté. Bylo by to neskutečné,“ přidal Veselý, jenž se po zdravotních problémech snaží dostat do formy. „Hledám se a doufám, že už od Prostějova se sezona začne vyvíjet trošku líp,“ doplnil.

Na 26. ročník turnaje Moneta Czech Open se sjedou rovněž Adam Pavlásek nebo Lukáš Rosol. Šanci dostane i sedmnáctiletý Jiří Lehečka, který od pořadatelů obdržel divokou kartu.

„Chceme jako vždy hlavně podpořit naše mladé hráče,“ řekla Petra Černošková, ředitelka turnaje dotovaného částkou 100 tisíc eur.

Hvězdou turnaje by poté měl být Nizozemec Robin Haase, aktuálně 64. hráč světa. Konečnou podobu hlavního pavouka turnaje ale ovlivní vývoj grandslamového Roland Garros, během jehož druhého týdne se turnaj v Česku koná.

A letošní ročník dozná řadu změn.

Podle nových pravidel ATP má challenger v hlavní soutěži 48 hráčů a šestnáct z nich dostane v prvním kole volný los. Do kvalifikace zase naskočí pouze čtveřice hráčů, polovina z nich si zajistí postup do hlavní soutěže.

„To mi přijde zvláštní,“ přiznává Černošková, jež u ITF rovněž vyjednala pro výjimku.

„Turnaj začne v neděli a bude končit v sobotu. Po nás už totiž začínají klání na trávě a hráči si chtějí dva tři dny zatrénovat, proto tenhle formát vítají,“ doplnila.

V programu tradičně nechybí ani exhibiční čtyřhra. Do zápasu, ve kterém se v minulosti představili například Jaromír Jágr, Ivan Lendl nebo Jan Železný, zasáhne Radek Štěpánek s Jiřím Novákem. Proti nim se postaví dvojice Petr Pála a Pavel Vízner.

„Radek tady vyhrál třikrát, tak to bude takové naše rozloučení,“ uzavřela Černošková.