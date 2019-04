Veselého jízda v Marrákeši skončila v bolestech

Tenista Jiří Veselý

Skoro po roce se na podniku ATP probil do čtvrtfinále, jenže do samotného zápasu na turnaji v Marrákeši už Jiří Veselý nenastoupil. Český tenista vzdal kvůli zranění a španělský obhájce titulu Pablo Andújar postoupil do semifinále bez námahy.

Český hráč absolvoval už druhé kolo s ovázaným předloktím levé ruky. Pětadvacetiletý Veselý, kterému se začátkem března narodila dcera Sofie, měl hrát čtvrtfinále na okruhu ATP téměř po roce. Naposledy se mezi osmičku nejlepších dostal loni v červnu v Antalyi, kde nakonec vypadl v semifinále. Dva vyhrané zápasy v Marrákeši, kde mimo jiné v 1. kole vyřadil nasazenou dvojku Itala Fabia Fogniniho, zaručí daviscupovému reprezentantovi Veselému posun ze 101. místa žebříčku zpět do stovky a bude českou jedničkou. Bodově se dostane před Tomáše Berdycha, jemuž aktuálně patří 97. místo. Turnaj mužů v Marrákeši antuka, dotace 586 140 eur Dvouhra - čtvrtfinále:

Andújar (Šp.) - Veselý (ČR) bez boje

Simon (4-Fr.) - Daniel (Jap.) 6:4, 7:5 Turnaj žen v Luganu antuka, dotace 250 000 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Hercogová (Slovin.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:4, 6:1

Ferrová (Fr.) - Vögeleová (Švýc.) 7:5, 7:6 (7:5)

