Kapitán o tenisové bitvě se Slováky: S nominací nebyl čas na hrdinství

Tvář se mu hned prozáří úsměvem. Těch vzpomínek. Těch kamarádů! „Ještě za Československa se mistrovství republiky střídalo mezi Ostravou a Bratislavou,“ líčí Navrátil. „I pak jsem tu často jezdil se svými svěřenci. Znám výborně svazového prezidenta, generálního sekretáře, kapitána, všechny hráče. Přišli Marián Vajda, Miloš Mečíř. Nádherné povídání.“

Kdepak nějaké naschvály, jimiž by si domácí měli vylepšovat pozice. Navrátil i pětičlenná hráčská družina Veselý, Rosol, Kolář, Kopřiva a Forejtek mají veškerý potřebný servis.

„Jsem tady jako doma. Ale to teď musí jít stranou,“ burcuje Navrátil po čtvrtečním losu; duel o postup do finále Světové skupiny v Madridu startuje na bratislavské antuce v pátek od 16.00.

Do úvodních dvouher jste poslal zkušené duo Jiří Veselý, Lukáš Rosol. Snadné rozhodnutí?

Jednoduché to nebylo. Jirka byl daný, ale ostatní působili v tréninku velmi kvalitně. Nakonec to bylo mezi Lukášem a Jonášem Forejtkem, byť i Zdenda (Kolář) a Víťa (Kopřiva) jsou dobří antukáři. Rozhodla pro mě zkušenost.

Kvůli důležitosti duelu?

Přesně tak, není čas na hrdinství. Je to důležité a prestižní utkání; jak pro ně, tak pro nás. Slováci dobře vědí, že mají stejně velkou šanci jako my, není tu žádný hráč elitní dvacítky. Jen Jirka Veselý se teď dostal žebříčkově trošičku dopředu. Uvidíme, jak se s tím vypořádá. Davis Cup ho dřív trochu svazoval, ale je dobře naladěný, hraje fakt slušně. Věřím, že to prodá. Že s Lukášem tři body udělají.

Je to zápas o klidný zbytek roku?

Vyzkoušeli jsme si to loni, proti Holanďanům jsme měli mečboly ve čtyřhře a postup nám nakonec utekl, o to těžší to bylo na podzim v boji o udržení v Bosně. Tam jsem říkal, že dám šanci spíš mladým, ale teď musela vzhledem k důležitosti zápasu přijít taky nějaká zkušenost. Jsem rád, že se Lukáš vrátil; co jsme přijeli, byl jeho projev nejen v tréninku bezvadný.

Proto dostal přednost před mladíkem Forejtkem?

Jonáš teď byl 14 dní na antuce, měl dobré výsledky, ale přijel trochu unavený, trochu rozhozený. Když jsme spolu mluvili, moc se necítil, i z toho důvodu nastoupí Lukáš.

Také proto, aby ustál očekávanou bouřlivou atmosféru?

Lidi samozřejmě budou fandit domácím, což je normální, v pořádku. Ale bude tu i plno českých fanoušků, čekám dobrou atmosféru. Národy se znají, hlavně ať je to fair play; nějaké výstupy by byly úplně zbytečné. Vychází nám tu ve všem vstříc, zázemí je neskutečné, stejně tak kurt, nemáme si na co stěžovat. Teď rozhodnou výkony.

Čekáte, že se do výkonů promítne kamarádství a s ním spojená prestiž?

Myslím, že to tak bude. Jozef Kovalík a Norbert Gombos u nás hrají extraligu... Věřím, že to bude vyhrocené v dobrém slova smyslu. Že všichni budou chtít ukázat, že jsou lepší než soupeř. Bude rozhodovat každý bod, o to bude všechno zajímavější. Už to není jako v minulosti, že jsme se mohli spolehnout třeba na Tomáše Berdycha nebo na čtyřhru.

S kolika variantami pro sobotní debl si pohráváte?

Mám v hlavě dvě alternativy. Počkám, jak to dopadne v pátek. Když to půjde, role rozprostřeme. Pro singlisty to může být náročné psychicky i fyzicky, antuka přece jen není o dvou míčích, výměny bývají dlouhé. Každopádně ale nejde zkoušet. Je to důležitý Davis Cup, rozhodnou zkušenosti. To člověk musí brát v potaz.