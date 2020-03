Slovensko - Česko, lákavé derby. O prestiž, o peníze, o budoucnost

Proto český daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil před soubojem s nejbližšími sousedy jednoznačně praví: „Hodně podstatný zápas!“

Tradiční tenisová soutěž je najednou úplně jiná. Minulost zmizela, tak jako se bratislavské Tehelné pole proměnilo v moderní Národný futbalový štadión.

15 milionů korun = bonus pro hráče za postup na finálový týden v Madridu

Hned vedle něj se v NTC Areně v pátek a v sobotu hraje o postup na finálový týden v Madridu. Dva dny, které určí osud roku 2020.

„V první řadě jde o prestiž. Holky už si to čtyřikrát zažily a vždycky Slovenky porazily. Chtěl bych, aby na to kluci navázali,“ připomíná Navrátil, že zatímco v Davis Cupu jde o premiéru, ve Fed Cupu je bilance zcela vychýlená v český prospěch. Třikrát mimochodem došlo na úspěšné „vyloupení“ Bratislavy.

Prémie můžou kluky posunout

Jistě, kdo by chtěl prohrát se sousedy. A tím spíš s kolegy, s kamarády.

„Mám kondičního ze Slovenska, tak jsme zvědaví, komu bude fandit, jakou bundu obleče,“ usmívá se česká jednička Jiří Veselý, který vyrazí do pátečních singlů spolu s Lukášem Rosolem. „Je to zdravé hecování, popichování.“

Jenže od emocí rychle k faktům. Zreformovaný Davis Cup se snaží nahradit tradici a kouzlo domácích duelů štědrou kapsou. Pod vedením fotbalové ikony Piquého skutečně na nějaké to euro nekouká.

Už postup do Madridu přinese federaci zhruba 7,5 milionu korun. A co víc: samotným hráčům dvakrát tolik! „Ekonomická stránka je proti minulosti obrovská. K tolika penězům určitě mnozí ještě v kariéře nepřišli,“ soudí Navrátil. „Suma se rozdělí mezi ně a můžou se tím hodně posunout. Pomůže jim to na investování, na turnaje,“ říká zkušený kouč.

Zvlášť pro mladíka Jonáše Forejtka, nováčka Víta Kopřivu či Zdeňka Koláře, tedy zbývající nominované pro česko-slovenské derby, to platí dokonale.

Peníze jsou potřeba, v tenisu obzvlášť. Ještě lepším platidlem jsou ovšem úspěchy.

Mezi elitu patříme my!

Slováci si v končící dekádě museli nuceně zvyknout na diskomfort nižší euro-africké zóny, mužské hvězdy se jim nerodí. Česku pro změnu odešly do penze; časy extrémně silné dvojice Tomáš Berdych, Radek Štěpánek skončily.

Nový formát madridského finálového turnaje o 18 účastnících měl generační obměnu zmírnit - a vida. V roce 2019 odvraceli Češi potupu v baráži v Bosně. Nikdy víc!

„Česko by do finálového turnaje mělo patřit. Poslední desítky let se Světová skupina skoro vždycky hrála s námi,“ burcuje Veselý a Rosol nabízí optimismus: „Jsem rád, že jsem nějakým zápasem mohl pomoci ve vítězné éře, a stejně tak jsem rád, že tu pořád jsem a můžu zažít éru novou. Věřím, že tým doroste do kvalit Tomáše s Radkem. A že to je otázka pár let, než budeme trvalými účastníky Madridu a nebudeme tam bojovat jen o udržení, ale třeba i o semifinále a výš.“

Jaroslav Navrátil při tréninku českého daviscupového týmu v Bratislavě

Duel v Bratislavě má svá úskalí. Napětí federálního klání. Antuku, na niž jsou Slováci dlouhodobě zvyklí. Nehvězdné nominace, a tím pádem větší prostor k překvapením. „Čekám, že bude rozhodovat skutečně každý bod,“ říká Navrátil.

A ten lepší vezme vše. Peníze, prestiž i listopadové duely v aréně Caja Mágica proti světové elitě.