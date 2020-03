Veselého láká olympiáda. Davis Cup pro něho bude velkým testem

Na antuce Národního tenisového centra v Bratislavě působí Jiří Veselý během tréninků dojmem klidné síly. Formu si na Davis Cup přivezl zjevně dobrou; v polovině února vyhrál turnaj ATP v indickém Puné, o víkendu si přivezl semifinále z challengeru ve francouzském Pau. Na žebříčku vyskočil na 64. místo.

„Podruhé v životě stoupám do špičky,“ glosoval to po úterním tréninku muž, jehož maximem je 35. příčka na světě z roku 2015.

Ale i v tom období měl v Davis Cupu výkyvy, ze tří singlů vyhrál jediný. Později se jeho hra rozpadala pod tíhou tlaku stále častěji.

„Kolikrát přijel ne dobře psychicky naladěný, což bylo jeho velkým handicapem. Myslím, že jeho projev bude v Bratislavě mnohem lepší než v minulých letech,“ rozhlíží se český kapitán Jaroslav Navrátil.

Ano, Veselý je pro Davis Cup stále ještě otazníkem. V Bratislavě má jako jediný hráč českého výběru jistotu, že bude v pátek hrát; je jedničkou výběru a čeká se od něho bod.

„V posledních týdnech si nemůžu stěžovat,“ říká o svých výkonech. „Můj tenis šel nahoru, zvládám těžké stavy a důležité momenty. Když člověk vyhrává víc a víc zápasů, je uvolněnější a dovolí si v důležitých momentech víc, než když se nedaří. Momentálně se cítím dobře. Doufám, že to dokážu prodat o víkendu,“ hlásí.

Jenom v Puné při vítězném tažení „utekl“ soupeřům z několika mečbolů. „Ze šesti,“ upřesní s úsměvem.

Začátek vzestupu si datuje loňským US Open, kde se z kvalifikace prokousal do hlavní soutěže. Už tam otáčel zápas z mečbolu. Na vyhraném challengeru v Německu pak v semifinále znovu.

„Začalo se to všechno balit na sebe, moje tělo drží a můj tým pracuje na sto procent,“ vypráví Veselý. Ve svém štábu udělal jednu nenápadnou změnu loni v létě, když k sobě na turnaje vzal bývalého vítěze juniorského US Open Dušana Lojdu. Spolu pracují na turnajích. Jeho hlavním koučem zůstává Jaroslav Navrátil.

Ze 140. místa na computeru, kde byl loni v červenci, poskočil o 76 míst vzhůru. Na Roland Garros a ve Wimbledonu se dostane do hlavní soutěže, stejné by to mělo být na podzim na US Open. Rázem může pomýšlet i na olympiádu.

„Před měsícem nebo dvěma bylo Tokio v nedohlednu, chybělo mi 300 bodů. Během jediného týdne se ale karty otočily. Teď mám jisté grandslamy, dvěstěpadesátky na okruhu ATP, olympiáda by měla být snad na 90 procent taky jistá. Tam bych moc chtěl, to je můj sen. Můžu si naplánovat turnaje podle sebe, nemusím improvizovat podle toho, kam se na poslední chvíli dostanu, je to klidnější,“ sleduje Veselý.

Jenom do Indian Wells, kde se tenisová smetánka sejde v týdnu hned po Davis Cupu, ještě neletí. Místo toho nastoupí o týden později na challengeru v Arizoně. „Na Indian Wells jsem žebříček ještě neměl, a letět z Bratislavy přes půl světa z antuky na beton a jít do kvalifikace nám připadalo... morbidní,“ pousměje se.

Na Floridě na přelomu března a dubna, kde se turnaji v Key Biscayne přezdívá pátý grandslam, už by ale chybět neměl.

Davis Cup bere před tímto obdobím jako důležitý test své odolnosti. „Je to tak. Mám svoje zkušenosti, spoustu zápasů v minulosti jsem neustál. Vždycky jsem se sem těšil, ale pak mi to otrávily moje výkony,“ připouští.

Proč by to letos mělo být jinak? Na to má Veselý poměrně osobité vysvětlení: „Možná je to blbě řečeno, ale třeba mi i pomohlo, že ta minulá úspěšná generace (kolem Tomáše Berdycha) skončila s tenisem. Ono to zní blbě, ale bylo velice těžké v té úspěšné společnosti na jejich výsledky navázat, převzít roli jedničky a plnit ji dál. Když se česká tenisová špička obměnila, už tam není taková zodpovědnost a tlak. Dokážu předvádět lepší tenis,“ posuzuje 26letý levoruký tenista.

Na týmovou soutěž se - jak jinak - znovu těší. Očekává, že zápasu pomůže i aktuální formát Davis Cupu, kdy se hraje jen ve dvou dnech a na dva vítězné sety.

„Dřív to byla vražda. Člověk musel hrát i tři dny po sobě, byl fyzicky zbitý, do toho psychika, následující měsíc mohl odpískat. Pro nás je přijatelnější hrát na dva sety. Můžeme ukázat maximum, vyšťavit se na maximum a nesemele nás to tak jako pětiseťáky,“ odhaduje.

I Navrátil věří: „Veselý bude připravený na 150 procent. Tým mu věří, že body přinese.“