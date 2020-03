Tenisové derby? Slováci cítí šanci: Jsme doma, ve formě, na naší antuce

Půlkulatých patnáct let to letos bude: v roce 2005 právě Dominik Hrbatý pomohl dotáhnout Slovensko až do finále, v němž při svém historickém tažení Davis Cupem se spoluhráči podlehli Chorvatsku nejtěsněji 2:3 na zápasy.

Jenže pak? O rok později sestup. A od té doby trmácení se v euro-africké zóně; úspěchy Hrbatého či Karola Kučery už se neopakovaly.

Tím spíš doufají v Bratislavě v příznivější zítřky.

„O tento cíl dlouho bojujeme. A teď máme skvělou šanci dostat se do Madridu. Super příležitost. Doufám, že to dáme,“ burcuje slovenská jednička Andrej Martin – ve Španělsku se od loňska na podzim v novém formátu soutěže schází 18 nejlepších zemí a nyní mezi nimi bude vítěz souboje Slovensko versus Česko.

Kovalík vs. Veselý Podrobná online reportáž.

Upřímnost nadevše: pár let nazpět by pro Slováky byl střet s týmem okolo Tomáše Berdycha, který navíc tvořil skvělé deblové duo s Radkem Štěpánkem, nejspíš jen čekáním na popravu. Stejně upřímné ale je uznat, že česká síla vyšuměla.

„Favorita je těžké najít,“ souhlasí kapitán Hrbatý. „Myslím, že nás čeká absolutně vyrovnaný duel.“

I kvůli vzájemným vazbám: „Když spolu často trénujete a znáte se skoro dokonale, bude záležet na tom, kdo v daný den vyšperkuje svůj výkon. Kdo se správně nastaví v hlavě, kdo to naopak vezme osobně a bude chtít tak moc, až to může svazovat. Půjde o velmi drobné detaily.“

Jozef Kovalík

Páteční souboje Jozefa Kovalíka s Jiřím Veselým a následně Andreje Martina s Lukášem Rosolem leccos napoví. Minimálně to, zda Slováci cítí šanci oprávněně.

„Hrajeme doma, v dobrém složení, všichni v dobré formě,“ věří Martin. „A taky tady v Bratislavě už popáté na stejném povrchu, antuku připravuje stejný tým, navíc zůstala už po Fed Cupu, takže jsme měli víc času než Češi. Výběr povrchu vždy závisí na našich preferencích a na tom, co nejméně vyhovuje soupeři.“

První mužské federální derby přichází v časech, kdy tenis nekvete ani na jedné straně hranice; nejlepší Slovák Martin je v žebříčku na 95. místě.

„Soupeř nemá žádnou megahvězdu, ale je vyrovnaný,“ varuje Veselý. „Bude to těžké, nikoli však nereálné. Pevně věřím, že tři body získáme.“

Martin vs. Rosol Podrobná online reportáž.

Což logicky tvrdí oba tábory. A Slováci mají krom antuky ještě jeden možný trumf.

„Většina našich hráčů ráda nastupuje proti soupeřům, které zná,“ přibližuje Hrbatý; třeba Martin zatím Rosola dvakrát udolal. „Možná to bude trošičku výhoda. Doufám, že půjde o rozhodující detail.“

Pak by pod vedením někdejšího finálového hrdiny mohlo dojít na velkou oslavu – sice dílčí, ale pro Slováky velmi cennou. Češi budou ze všech sil proti. Jistota je tak nejspíš jen mimotenisová.

„Přál bych si jedno: Ať to dopadne tak, nebo tak, ať zůstaneme kamarádi,“ poví Rosol. „Že si pak sedneme na večeři, na kafe, na cokoli. A budeme spokojení s tím, že jsme odehráli kvalitní tenis.“