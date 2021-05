Co obnáší úděl šampionky. Úspěch je těžší zpracovat, poznává Šwiateková

Už po sedmi měsících, namísto obvyklého tuctu, se Iga Šwiateková vrátí do areálu, kde způsobila prvotřídní pozdvižení. Zatímco loni na podzim na Roland Garros přijížděla coby neznámá novicka, od neděle bude v Paříži potvrzovat status úřadující šampionky. „Ale nepřemýšlím tak, že musím trofej obhájit. To, co jsem dokázala, už se mnou bude navždy,“ oprošťuje se 19letá polská tenistka od očekávání.