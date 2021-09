Pestrý svět slečny Igy. Čte klasiky, poslouchá Pearl Jam, má ráda Česko i kafe

Triumf notně zatřásl jejím životem, z čehož se nějakou dobu zotavovala. Její kariéra ovšem i nadále vzkvétá. Na turnaj do Ostravy přijela jako světová šestka, dnes se ve čtvrtfinále střetne s Rybakinovou z Kazachstánu.

„Bylo těžké se po US Open vrátit do práce,“ pravila dcera veslaře a zubní lékařky z Varšavy při videorozhovoru. „Máme za sebou tolik významných akcí! Po návratu z New Yorku jsem pár dní jenom odpočívala, než jsem zase začala trénovat. Ráda hraju v Česku. Na různé turnaje jsem sem jezdila už jako juniorka a později, když jsem stoupala po žebříčku WTA. Jsem ráda, že jsem blízko své vlasti a mám radost z podpory polských fanoušků.“