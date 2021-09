V Česku jsem byla tragická, vzpomíná Martincová. Teď doma hraje životní turnaj

„Byl to pro mě šok, že jsem vyhrála,“ zdůvodnila Martincová na pozápasové tiskovce, proč se po výhře dvakrát 7:6 navenek neradovala více. „Je to světová hráčka, jedna z nejlepších, hraje výborně a já ji zvládla porazit. Jsem v šoku!“

Co je pro vás na tomto vítězství nejcennější?

Hodně cenný je pro mě tenis, který tady hraju. Dokážu podat dobrý výkon. Dovolím si říct, že jsme hrály fakt slušný zápas s výbornými výměnami.

Přitom se zdálo, že se vám neproměněné mečboly za stavu 5:1 vymstí.

Já si míčky normálně nepamatuju, ale tyhle mi utkvěly v paměti. Při prvním zaservírovala zleva ven, já to sotva vrátila a ona si to pak už dohrála. Neměla jsem šanci. Při druhém zahrála chytře, krátký bekhend za síť a já se tam sotva natáhla. Bylo to od ní neuvěřitelně zahrané.

Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

Že jsem nic nepokazila, nezatuhla jsem. Říkala jsem si, ať hraju dál. Věřila jsem, že když mám v zádech set, tak můžu jít i do třetího, že to vydržím. Musela jsem si to uhrát sama, což platí o celém zápase. Soupeřka mi ukázala, že nejlepší holky hrají v nejtěžších momentech nejlepší tenis.

Vstupenky na turnaj J&T BANKA Ostrava Open Prodávají se v síti TicketLIVE. Cena celodenní vstupenky na první čtyři dny je 200 korun do vyšších pater arény, blíže kurtu ve spodním sektoru pak 300 korun. Od pátečních čtvrtfinále až do nedělního finále stojí lístky 300 a 400 korun.



Výborný výkon jste ale předváděla i vy, zejména od stavu 3:5 v prvním setu. Hrála jste někdy lépe?

To vůbec nevím, těžko říct. Musím se zeptat trenéra. Ale podle výsledků hraju tenhle rok nejlíp. Tenis je hodně o hlavě, takže to má co dělat s ní. Vždycky jsem byla trošku pozadu, takže jsem možná v tenisu mentálně dospěla později. Trošku jsem se uklidnila a je to na kurtu znát.

A díky tomu jste na turnaji WTA 500 poprvé ve čtvrtfinále. Navíc doma.

Je to skvělé. Doma je atmosféra úplně jiná. Já přitom vždycky měla na domácích turnajích problém. Už jsem pomalu v Česku ani nechtěla hrát, protože jsem byla dost tragická. Asi se to zlomilo až letos v Praze, kde jsem hrála finále.

Čeští fanoušci vás tedy předtím svazovali?

Asi jsem chtěla moc, ale naučila jsem se s tím hrát. A teďka bych bez publika, které mě brutálně žene dál, nevyhrála.

Na koho jste tedy do hlediště koukala nejvíc?

Když vyloženě na někoho koukám, tak je to na trenéra s kondičním, který přijel ve středu. A ve čtvrtek přijel i přítel se ségrou, ale ještě nemůžou do boxu, proto byli na druhý straně. Jinak koukám do blba, do ničeho, najdu si bod, na který se soustředím, který mě uklidňuje.

V pátečním čtvrtfinále od 14:00 vás čeká další skvělá soupeřka, světová dvanáctka Sakkariová z Řecka. Loni v Dubaji jste proti ní vyhrála první set a druhý ztratila až v tiebreaku, cítíte tedy šanci?

Už je to delší doba, ale trošku vím. Je výborně fyzicky připravená, bude mít trošku víc sil než já. Má výborný servis, nevypustí balon, je to obrovská bojovnice. Půjdu do zápasu s tím, že nemám co ztratit. Budu se snažit vyždímat, to je jediné, co můžu udělat.