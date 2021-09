Jak Kvitové pomohla role tiché bojovnice: Někdy je lepší emoce neukazovat

Kvitová kontrolovala osmifinále ostravského podniku až do zmíněného stavu 4:2 ve druhé sadě. Pak ale o náskok brejku přišla čistou hrou, Potapovová se totiž blýskla parádní sprškou úderů.

„Zahrála opravdu dobře,“ uznala Kvitová na pozápasové tiskové konferenci. „Byl to strašně náročný zápas.“

Čekala jste, že se Ruska tak zvedne?

Ve druhém setu začala mnohem lépe servírovat, výborně běhala, spoustu míčů vrátila. Já se naopak se svým servisem hodně prala. Už mi odcházely i fyzické síly, takže servis nebyl takový, jaký bych si přála. To samé winnery, hlavně z forhendu. Nebyla jsem tam úplně nohama.

Trápila vás soupeřka i tím, že mezi servisy nedělala skoro žádné pauzy?

Bylo to trošku nepříjemné. Když jsem zvedala ruku, tak mi přišlo, že to ani moc nebere. Někdy jsem byla ráda, že jsem vůbec došla na lajnu. Ale každý si to může dělat, jak chce. Ona ráda spěchá, já si zase ráda beru čas. Někomu to je příjemnější třeba i s ohledem na psychiku protože když máte větší pauzu, víc přemýšlíte. Možná jí to žene, aby tolik nepřemýšlela.

Vy jste naopak musela přemýšlet, jak se po prohraném druhém setu vrátit do zápasu. Co jste si v tu chvíli říkala?

Ne že bych se smiřovala s tím, že prohraju, to ne, ale jak jsem byla vyčerpanější, tak jsem to tolik neřešila. Ani jsem se nesnažila extrémně vyburcovat. Někdy to sice pomáhá, ale někdy je pro mě naopak lepší být vevnitř vyrovnanější a neukazovat moc emoce.

Proto jste se ani tolik nepovzbuzovala?

Když se mi druhý set nepovedl, tak jsem se snažila emocionálně uklidnit, trošku to v sobě zpracovat a najít vnitřní pohodu. To se mi nakonec povedlo a ve třetím setu jsem našla ještě něco navíc, co mi chybělo v koncovce druhého.

Hodně jste si pomáhala křižným bekhendem, vaší fulneckou hokejkou.

Jo, párkrát tam byla, docela mi pomohla. Soupeřka byla docela hodně vzadu a hodně toho vrátila, takže úhly byly důležité, aby šla výměna na mou stranu.

Už v rozhovoru na kurtu jste děkovala divákům za podporu, koho z rodiny jste měla v publiku?

Rodiče, strejdu, oba bratry, jeden vzal celou rodinu, takže jsem tu měla i synovce s neteří. Dejme tomu tak deset patnáct lidí mě z Fulneku přijelo podpořit. I kamarádi rodičů. Trošku jsem jim to teda protáhla, ale snad si to aspoň užili a viděli delší zápas.