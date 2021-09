Utahaná Kvitová: Tohle je maximum, co můžu na konci sezony předvádět

Na zmíněnou příležitost si Kvitová sáhla za stavu 4:5 ve druhém dějství, do tohoto gamu při servisu Estonky neměla nárok a uhrála jen pět míčů.

A znovu díky podání Kontaveitová škrtla i jediný brejkbol domácí tenistky. „Věřila jsem, že ve druhém setu můžu zápas ještě otočit, ale bylo to těžké a Anett si to vzala,“ přiznala Kvitová.

O čem ještě po zápase mluvila?

O svém rozpoložení: „Už od rána jsem se necítila ideálně. Předchozí dva zápasy mi daly zabrat, takže mě bolelo celé tělo. Strašně dlouho mi trvalo, než jsem se aspoň trošku rozjela. Snažila jsem se, ale bylo to hrozně těžké, protože jsem kazila hned v úvodu každé výměny. Byla jsem všude o kousek později, i reflexy byly pomalejší. A Anett mi moc šancí nedala.“

O výkonu soupeřky: „Podávala dobře, hrozně chytře. Měnila směry, abych se hýbala. A jelikož jsem byla pomalejší, tak jsem na servisy nedosáhla a hodně jsem kazila. Nebylo to úplně na jednu stranu, hlavně ne ve druhém setu, ale Anett hrála velice solidně. Teď má zdravou sebedůvěru. Kdyby neměla vyhraných tolik zápasů, možná by to vypadalo trošku jinak. Třeba by byl zápas by byl vyrovnanější a já bych se do něj dostala dřív.“



O motivaci otočit zápas před domácím publikem: „Chtěla jsem hlavně kvůli divákům a kvůli tomu, že to bylo semifinále velkého turnaje, ale takový je život. Je mi hrozně líto, že se to nepovedlo, ale na druhou stranu jsem si říkala, že musím přijmout, že moje tělo je v takovém stavu a že tohle je maximum, co teď můžu předvádět. I při mém servisu to nebylo lehké, gamy jsem nevyhrávala snadno, což mi taky bralo síly.“

O únavě na konci sezony: „Vždycky jsem v těchto měsících mlela z posledního a je to jenom o srdci a bojovnosti, abych se do zápasů dostala. To jsem v Ostravě předvedla taky, takže si nic nemůžu vyčítat. Už před turnajem jsem říkala, že jsem fyzicky i psychicky hrozně vyčerpaná, proto po Indian Wells končím sezonu a musím si trošku odpočinout. Zdravotně jsem letos měla velké patálie a potřebuju se z toho nějakým způsobem dostat a odpočinout si, abych měla sílu na příští sezonu.“



O možnosti Indian Wells vynechat: „Je to pořád velký turnaj, na kterém se o něco hraje. Třeba o to, abych měla na dalších turnajích lepší nasazení. Je to krásný turnaj, bydlíme v domečku, ne na hotelu, takže to bude trošku jiné pojetí turnaje. A uvidíme, jak to dopadne. Je zvláštní letět do Ameriky na jeden velký turnaj a tím skončit, ale to už nějak zvládnu.“