Výhra po dlouhém čekání. Veselý v Parmě zvládl první kolo

antuka, dotace 541,800 eur

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Johnson (USA) 7:6 (9:7), 6:2

Gasquet (5-Fr.) - Altmaier (Něm.) 6:3, 6:3

Nišioka (8-Jap.) - Querrey (USA) 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Musetti - Mager (oba It.) 4:6, 6:1, 6:2

Cecchinato - Brancaccio (oba It.) 6:3, 7:6 (7:5)

Korda (USA) - Seppi (It.) 6:3, 6:4

Gombos (SR) - Ruusuvuori (Fin.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:3

Martínez (Šp.) - Simon (Fr.) 6:0, 6:4