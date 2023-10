Doba hájení skončila, musíme být zlí i na sebe, ví plzeňský bek Dujsík

„Nedá se nic dělat. Nemůžeme se teď dívat nalevo napravo, na to, s jakým soupeřem hrajeme. Je potřeba se zahryznout, hrát jednoduše a přetavit to v tři body,“ říká třicetiletý Dujsík. V minulé sezoně v Olomouci zaznamenal sedm gólů a devět asistencí, na první kanadský bod za Plzeň stále čeká.

Pohledný hokej to asi příliš nebude, co od zápasu čekáte vy?

Bude to jako vždycky mezi Plzní a Olomoucí, boj o každý centimetr ledu. Oba mančafty jsou teď navíc dole, oba chtějí urvat výhru za každou cenu. Já věřím, že my budeme chtít víc.

Po výhře nad Třincem v úvodním kole jste nabrali pět porážek v řadě. Jak se ze špatného vstupu do sezony otřepat?

Prostě se soustředit na nejlbižší zápas. Hrát jednoduše, bojovat a vyhrát.

Počítám, že s bývalými spoluhráči už jste si pár zpráv vyměnil, je to tak?

Začalo to už minulý týden a bude to pokračovat až do začátku zápasu. Je to zatím v přátelském duchu, ale na ledě to pak bude jiné. (úsměv)

V neděli jste doma ztratili dobře rozehraný duel s Kladnem, získali jen bod. Dokázali jste to už hodit za hlavu?

Je to možná klišé, ale jak se říká, do půlnoci se člověk může radovat nebo smutnit, pak začíná nový den a práce před dalším zápasem. Snažil jsem se to hodit za hlavu, i když to bylo těžké, protože to utkání od nás nebylo dobré. Ale musíme se dívat dopředu, od pondělí se co nejlépe připravujeme na Olomouc.

Jak hledáte klid vy osobně? Začátek sezony jste si představoval určitě jinak.

Někdy není na škodu vypadnout a opustit prostor zimáku. Ale je to individuální, každý má svoje, jak se s tou situací vypořádává. Někomu pomůže, že si jde zacvičit, někdo vypne hlavu u her nebo v přírodě. U mě je to pokaždé jinak, podle momentální nálady. A také spolupracuji s mentálním koučem, mám to takhle nastavené.

Když se nedaří, ukáže se naplno, jaká je v kabině atmosféra. Jak to vypadá v té plzeňské?

Kabina funguje perfektně, z toho jsem nadšený. Navzájem se s klukama povzbuzujeme, je to super. Akorát samozřejmě víme, že doba hájení skončila a musíme být teď trošku zlí i na sebe. Abychom jeden od druhého vyžadovali ještě víc osobní zodpovědnosti a na ledě to vypadalo lépe. A abychom hlavně začali získávat body, které nutně potřebujeme.