Plzeňský šéf Straka: Chemie funguje, ale musíme to ukázat na ledě

Kořínek: Máme vyrovnaný tým Před rokem skočil na střídačku s kolegou Františkem Bombicem rovnýma nohama hned po druhém kole, nakonec Petr Kořínek dovedl hokejovou Plzeň do předkola, v němž ale tým vypadl v pětizápasové sérii s Libercem. „Teď je to lepší, u všeho jsme s celým realizačním týmem od začátku. Společně jsme se podíleli na výběru hráčů, sledovali celou přípravu,“ uvažuje šestapadesátiletý Kořínek, hlavní kouč Škody. Klub si stáhl několik odchovanců, vrátili se útočníci Lev, Straka a Indrák, tým posílili slovenský gólman Hlavaj, finský obránce Laakso, další bek Dujsík a kanadský forvard Adam, z první ligy Plzeň angažovala útočníky Jansu s Matýsem. „Není to tým velkých hvězd, ale stavíme na týmové práci a čtyřech dobrých formacích. Jsou vyrovnané, to je rozdíl od loňska, kdy byl kádr užší. Chceme hrát agresivnější, silovější hokej, mít tlak do branky,“ nastínil Kořínek. Plzeňský hlavní trenér Petr Kořínek Příprava byla výsledkově kolísavá, Plzeň v sedmi duelech třikrát vyhrála a čtyřikrát prohrála. „Byly tam dobré i špatné věci. Ale pevně věříme, že jsme to dobře naladili na čtvrteční vstup do soutěže.“ Příjemné starosti má Kořínek směrem k mužům v masce. Dominik Pavlát i slovenský mladík Samuel Hlavaj podávají dobré výkony. „Jednička není daná, oba se na tom budou podílet. Ruda Pejchar, trenér gólmanů, ví, jak s nimi pracovat a jak se budou točit,“ řekl trenér, který naopak lituje zranění defenzivní jistoty Laaksa. „Vypadal velice dobře, ale v poslední přípravě v Německu blokoval střelu a má zlomené prsty. To bohužel hokej přináší, musíme si poradit.“ Škoda si za cíl vytyčila elitní osmičku, po pěti letech by ráda hrála čtvrtfinále. Ale konkurence nelenila. „Litvínov to nabušil, velmi silný tým mají Karlovy Vary, České Budějovice to samé. A to se nebavíme o těch nejbohatších klubech. Extraliga je strašně vyrovnaná. My jdeme do sezony s pokorou, budeme bojovat o každý bod a každou výhru,“ slíbil kouč Kořínek.