Plzeňští si nesmějí hrát na hokejisty. Všechno zjednodušit, nabádá Matýs

„Jak jsme inkasovali první branku, tak jsme úplně přestali hrát. Možná jsme si mysleli, že po našem druhém gólu to půjde samo. V kabině jsme si k tomu něco řekli a následně jsme se zvládli opět zvednout,“ hodnotil v pozápasovém rozhovoru střelec první branky Škodovky Ondřej Matýs.

Měli jste zápas dobře rozehraný, co se pak stalo?

Po naší druhé brance jsme asi mysleli, že se nemůže nic stát a v pohodě to dohrajeme. Vypadli jsme úplně z tempa a dostali se do toho až ve třetí třetině. Dobré šance jsme měli i v prodloužení, pak ale soupeř jednou ujel a bylo rozhodnuto.

Byl to vlastně boj o poslední místo, byli jste o to víc nervózní?

Říkali jsme si, že musíme jít do zápasu s čistou hlavou. V první třetině jsme dali gól, dobře ubránili tři oslabení. Po stavu 2:0 si nemůžeme hrát na nějaké hokejisty, to si nemůžeme dovolit proti žádnému soupeři. Musíme všechno zjednodušit.

Horší start než loni Plzeň zažívá horší start do sezony než loni, kdy klubový šéf Straka už po dvou kolech odvolal trenérskou dvojici Baďouček - Říha. Tým po čtyřech porážkách v řadě v dalších dvou duelech získal pět bodů, teď má na kontě o jeden méně.

Sezona začala vítězstvím s Třincem, od té doby pět porážek v řadě, co s tím?

Je to škoda, mohli jsme získat body v Litvínově, tam nás srazila oslabení. Pak přišla domácí porážka o gól s Budějovicemi a ani se Spartou jsme v závěru na body nedosáhli. Pardubice jsou kvalitou trochu jinde, ale na to, jaký mají kádr, hrají jednoduchý hokej. Z toho bychom se měli poučit.

Posunul jste se do prvního útoku, je alespoň to příjemný pocit?

Asi je ještě brzy to hodnotit. Samozřejmě budu rád, když budu co nejvíc na ledě. Teď je ale důležité, aby se dařilo týmu a začalo se vyhrávat.

V pátek zajíždíte do Olomouce, s čím půjdete do zápasu, v němž už potřebujete zabrat?

Bude to těžký boj o každý centimetr ledu, Olomouc je nepříjemné mužstvo. Nehrají hezký hokej, budou bojovat, ale my musíme bojovat ještě víc a něco urvat.