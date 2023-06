Kouč Miške o Muchové: Ve všem chce vynikat, rady si píše, slavíme decentně

Ve čtvrtečním semifinále Muchová po třech hodinách a 13 minutách vyřadila druhou tenistku žebříčku Arynu Sabalenkovou. Na výsledek 7:6, 6:7 a 7:5 se mimořádně nadřela, ke konci bojovala s únavou a křečemi.

„Naštěstí máme dva lidi, kteří se starají o její zdraví,“ líčí Miške, že hrdinka nemá den po bitvě vážnější následky. „Dorazil i její fyzio Karel, takže ji společně s Jardou Blažkem, který je též fyzio a taky kondiční trenér, dávali do kupy. Oni jsou tak šikovní, že bude připravená zvítězit.“

Jak jste strávili pátek?

Dopoledne jsme trochu odpočívali, bavili jsme se předběžně o programu na trávu a přípravě na Wimbledon. Pak jsme šli hrát do tréninkového areálu Jean Bouin, kde je to přeci jen klidnější. Po nás tam trénovala i Iga. Zlehka jsme potrénovali, odpoledne uděláme konečnou přípravu na zápas.

Co přesně budete řešit?

Většinou si jako první sám prohlédnu zápasy další soupeřky, hlavně ze současného Roland Garros, pak se s Karolínou pokoušíme hru načíst. A Kirsten (Belgičanka Flipkensová) nám posílá statistiky, jelikož spolupracuje s firmou na datovou analýzu. Takhle se vždy dohodneme, co budeme hrát, a Karolína si to napíše. Poznámky si pak bere i na kurt, někdy se do nich podívá, někdy ne. Ale už jen to, že si je napíše, je super.

Předvedla podle vás někdy v kariéře lepší výkon než v semifinále proti Sabalenkové?

Nemyslím si, že by hrála úplně skvěle, měla i výpadky. Ale vyhrála důležité body. Zápas velmi dobře zvládla takticky a mentálně. Osobně si myslím, že už z ní soupeřky mají větší respekt. A z toho taky těží. Hrála fantasticky, ale podle mě ještě má rezervu, dokáže hrát lépe.

Překvapila vás v duelu něčím, třeba obratem z mečbolu?

Když už jste v tenise dlouho, počítáte se vším. Je třeba si uvědomit, že Sabalenková tím, jak ve třetím setu hrála na vysoké úrovni, skoro nechybovala a hodně útočila, přišla o energii. A útlum na ni sednul za stavu 5:2. Člověk si řekne, že už zápas dotáhne do konce, spadne to z něj. Ano, byl to její zkrat, všichni jsme to viděli, podstatné však bylo, že Karolína byla připravená útlumu využít. Jeden kamarád mi psal, že z posledních 24 bodů vyhrála 20.

Stihli jste cenný postup oslavit?

Máme velkou výhodu, že tu jsou rodiče Káji. Velmi pomáhají a po vítězném zápase si spolu trochu ťukneme. Teď jsme měli poprvé šampaňské, předtím dvě deci vínka. Když Kája dohrála v normálním čase, přišli k nám a velmi decentně jsme úspěch oslavili.

Bydlíte někde poblíž v domě?

Ano, jsme asi deset minut autem od kurtů. Je to velká výhoda, protože Kája může zmizet někam, kde ji nikdo neotravuje. Třeba v hotelu se tenisté stále potkávají. Takže aby byla co nejvíc mimo tento cirkus, zvolili jsme jinou variantu. A ukazuje se jako správná.

Pokud se Karolína na grandslamech potkala se soupeřkou z první desítky žebříčku, pětkrát za sebou uspěla. Čím je tak výjimečná?

Zajímavá otázka. Jsem přesvědčený, že její velkou výhodou je, že v mládí dělala strašně moc sportů. Musí mít i vrozené, že se hrozně rychle učí. Fantastické je, že ve všem chce vynikat. Před pár lety mi říkala, že dělala spoustu sportů, ale nechtěla je jen zkoušet, chtěla být ve všech nejlepší, což jí dalo perfektní základ k tenisu. Svou hru strašně ráda obohacuje, a když přijde něco nového, ožije. Tím pádem má z čeho vybírat. Když jedna alternativa nefunguje, umí ji nahradit jinou.

Emil Miške a Karolína Muchová v roce 2019, když spolupracovali poprvé.

Jak velkým tlakem pro ni bude boj o grandslamový titul?

Už byla v semifinále Australian Open, ale finále zažije poprvé. Po zápase se Sabalenkovou to šlo vidět na jejích emocích, ještě jsem snad neviděl, že by se rozplakala z radosti. I já jsem upustil slzičku, protože si to fakt zasloužila. Ale pevně věřím, že už je natolik ostřílenou hráčkou, že ji důležitost zápasu negativně neovlivní. Je trochu salámistka, což jí pomáhá. Moc si z toho nedělá, je velmi klidná a v životě vyrovnaná.

A jak budete největší tenisový zápas prožívat vy osobně?

Jelikož jsem zatím v žádném grandslamovém finále nebyl, tak si to nedokážu úplně představit. Ale už jsem tak strašně emočně unavený, že to možná budu zvládat docela dobře. Finále asi budu prožívat, ale jako správný profesionál se budu tvářit tak, jako se tvářím stále.

Jak těžko se vám bude stanovovat strategie proti Šwiatekové?

Už nějakou představu mám, výhodou je, že Karolína nemusí taktiku speciálně vymýšlet. Z jejího repertoáru jen některé věci použijeme více, některé méně. Je super, že ona zjednodušeně řečeno umí všechno. Pak si může vybrat, co potřebuje. Vždy si povíme nějaké body, na které by se měla soustředit a na co by si měla dávat pozor od soupeřky, ale myslím, že když se Kája dostane do své zóny, tak ji správná řešení napadají sama od sebe. A pak může porazit každou hráčku.