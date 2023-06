Muchovou čeká v Paříži semifinále proti světové dvojce Sabalenkové

Muchová hraje v Paříži povedený turnaj. Už postupem do semifinále vyrovnala své kariérní maximum na grandslamech, na Roland Garros je mezi nejlepší čtveřicí dokonce poprvé.

Karolína Muchová vs. Aryna Sabalenková

Česká tenistka dosud v soutěži ztratila jediný set ve druhém kole. Hned na úvod turnaje poslala domů světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka, naposled vyřadila Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou. A nyní má před sebou dosud největší výzvu.

„Aryna je skvělá hráčka, světová dvojka. Bude to určitě nejtěžší zápas, co jsem tu zatím hrála. Můžu čekat, že to bude hrát rychle, střílí do toho. Budeme se snažit najít cestu, jak na ni vyzrát. Půjdu do zápasu určitě s tím, že chci vyhrát,“ pravila Muchová.

Také Sabalenková se v Paříži prezentuje skvělým tenisem, ostatně na turnaji dosud neztratila ani set. Na začátku roku ovládla Australian Open, takže aktuálně drží na grandslamech sérii dvanácti výher v řadě. Ve čtvrtfinále vyřadila Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Favoritkou je Běloruska, nicméně třiačtyřicátá hráčka světa Muchová už na turnaji několikrát ukázala, že se dovede měřit se špičkovými soupeřkami. Obě tenistky se dosud utkaly jednou, a to před čtyřmi lety, kdy se z výhry radovala Sabalenková.

Haddadová Maiaová vyzve světovou jedničku

První hráčka světa Šwiateková nadále pomýšlí na obhajobu loňského vítězství v Paříži a zároveň na třetí triumf na Roland Garros za poslední čtyři roky. Polské hráčce, která se podobně jako další semifinalistky prezentuje dominantními výkony a soutěží dosud prochází bez ztráty setu, zbývají poslední dva kroky.

V cestě do finále Šwiatekové stojí čtrnáctá hráčka žebříčku Haddadová Maiaová.

Brazilka hraje v Paříži mimořádný turnaj – zatímco v minulosti na grandslamech došla nejdál do druhého kola, nyní ji dělí jedna výhra od finále. Oproti Polce se v minulých duelech víc nadřela, s výjimkou prvního kola k vítězství potřebovala vždy tři sety a poslední tři zápasy musela dokonce otáčet.

Obě hráčky se dosud utkaly jednou, stalo se tak v minulé sezoně. Tehdy zvítězila Haddadová Maiaová, a pokud se jí dnes povede úspěch zopakovat, stane se první Brazilkou ve finále grandslamu v open éře. Nutno však dodat, že jasnou favoritkou zápasu je Šwiateková.

Katóová a Pütz otočili finále smíšené čtyřhry

Japonka Miju Katóová a Tim Pütz z Německa získali na tenisovém Roland Garros titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále porazili 4:6, 6:4, 10:6 Michaela Venuse z Nového Zélandu a Biancu Andreescuovou z Kanady.

Pro Katóovou i Pütze jde o životní úspěch. Pětatřicetiletý Němec měl před Roland Garros na okruhu ATP na kontě sedm titulů ve čtyřhře, ale na grandslamech bylo jeho maximem čtvrtfinále.

Osmadvacetiletá Katóová dosud v deblu slavila třikrát, v singlu stejně jako Pütz titul nikdy nezískala. Ve čtyřhře před letošní Paříží na grandslamech došla nejdál do semifinále – na Australian Open v roce 2017.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur) Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Dodig, Krajicek (4-Chorv./USA) - Granollers, Zeballos (10-Šp./Arg.) 6:3, 7:6 (7:3) Smíšená čtyřhra - finále:

Pütz, Katóová (Něm./Jap.) - Venus, Andreescuová (N. Zél./Kan.) 4:6, 6:4, 10:6