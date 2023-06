Trénování Muchové? Ne práce, ale potěšení, je nevyzpytatelná, líčí Miške

Miške vede Muchovou podruhé, poprvé se o ni staral mezi léty 2017 a 2020 a dohlížel na její průlom mezi elitu. „Už tehdy jsem chtěl, aby byla více soběstačná,“ sdělil v sobotu v Paříži českým reportérům.

Karolína říká, že pod vámi znovu ožila. V čem tkví vaše kouzlo?

Jsem opak trenéra, který se snaží z hráče vydolovat řešení. Pro mě je velmi důležité, jak hráč určité věci cítí a vnímá. Po Káje jsem vždycky chtěl, aby mi dávala zpětnou vazbu, podle které jsem uměl napasovat tréninky přímo jí na míru. Její tenisová DNA zahrnuje, že je mimořádně nevyzpytatelná a velmi kreativní. Na to jsem vždy sázel.

Nevymýšlí ale občas až příliš?

Její hra někdy může vypadat jako chaos, který se nedrží systému, ale Kája má neskutečnou schopnost rozhodnout se pro správné řešení. Nesnažím se ji zahltit vzorci a schématy, které by měla hrát. Snažím se, aby se nebála na kurtu projevit, tvořit a aby se vrátila ke své přirozenosti. Teď je dospělejší, tenisu rozumí mnohem víc, což je zásluha i Davida Kotyzy, který je fantastický metodik. Určitě od něj hodně pochytila.

Právě její někdejší trenér Kotyza se jí snažil vštípit, aby hrála také na procenta a neumírala na krásu.

Ano, ale nemyslím si, že dělám opak. Ona rozumí tenisové geometrii a teorii, já jí jen dávám větší volnost v kreativitě. Sama mi říkala, že jí to v poslední době trochu chybělo. Nicméně to není tak, že si dělá, co chce. Sázím na její herní inteligenci, že když vymyslí nějakou v uvozovkách hovadinu, tak si to přeci sama uvědomí a rozhodne se, zda to příště zkusí ještě jednou a lépe, nebo zvolí jiné řešení.

Slovenský trenér Emil Miške na snímku z roku 2019, kdy vedl Karolínu Muchovou poprvé.

Je radost pracovat s hráčkou, která zvládá všechny údery?

Sám jsem takovým stylem hrál, teď mám konečně svěřenkyni, která je ochotná učit se nové technické věci. Má to moc ráda, což je fantazie. Vždy za ní můžu přijít s něčím novým, její všestrannou hru stále vylepšujeme. Navíc si od prvního setkání rozumíme i lidsky. Trenéra dělám už třicet let, ale koučovat takovou hráčku ani není práce, ale potěšení.

Přesto jste se na začátku roku 2020 rozešli s mírnými rozpaky, zmiňoval jste, že na hráčku se po úspěchu často nalepí různí manipulátoři, kteří jí mluví do důležitých rozhodnutí.

K tomu bych už se teď nerad vyjadřoval, všechno je v pořádku a jak má být, žádná hořkost ve mně nezbyla.

Povězte tedy, jak jste se dali znovu dohromady?

Karolína mě s nabídkou spolupráce oslovila koncem loňského října. Jelikož už třetím rokem pracuju v projektu Hrajeme tenis na Slovensku, musel jsem dostat souhlas od svých šéfů. A když mi ho dali, dohodli jsme se s Kájou, že jí začnu vypomáhat týden v měsíci a že budu fungovat jako mentor. Tehdy ji ještě jako trenér vedl Jan Blecha.

Co se stalo pak?

Kája mi zhruba na konci roku řekla, že by v pozici svého hlavního trenéra ráda viděla mě. Po Austrálii jsme začali normálně fungovat s tím, že mám pořád trochu volnější režim, dva týdny mohu být s ní, další dva jsem na Slovensku. Moji šéfové jsou ale velmi benevolentní a kdybych náhodou musel na grandslamu zůstat druhý týden, tak mi odpustí.

Museli jste přípravu upravit kvůli jejím častým zraněním?

Tohle stále řešíme. Řekl bych, že u Káji je klíčové napasovat celý plán a program tak, abychom předcházeli zraněním. Ano, začala dělat některé věci, kterým se předtím možná nevěnovala až tolik, všechny ale má jako prevenci. V týmu má vynikající členy, kteří se o ni starají.

Jak hodnotíte její tažení v Paříži, kde už zvládla tři obtížné duely?

Jelikož vím, jak jsme v poslední době pracovali a jak se Kája pořád zlepšovala, tak mě nepřekvapilo, že se tu dostala do druhého týdne. I když žádný zápas neměla lehký, obával jsem se hlavně Podoroské, pamatuju si, jak zde v roce 2020 postoupila do semifinále. A je skvělé, že Kája dokázala porazit i další čistokrevné antukářky Sakkariovou a Beguovou, navíc ve dvou setech, čímž ušetřila sílu a energii.

V osmifinále ji čeká teprve dvacetiletá Ruska Avanesjanová, až 134. tenistka světového žebříčku.

Nejde řešit, jestli je slabá, nebo silná. Každou hráčku učím, aby se dívala, jaký má soupeřka forhend, bekhend, pohyb a servis. Už jsme se dívali, co Ruska hraje, Kája proti ní musí najít účinnou zbraň, toť vše. Není žádný prostor na podceňování ani přeceňování. Jsem přesvědčený, že když Kája bude hrát svou nejpřirozenější hru, má velkou šanci porazit každého.