Svitolinová jako matka vítězí, ale trpí s Ukrajinou: Kryt je součástí života

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová tento nápor na nervy zatím obdivuhodně krotí, na Roland Garros v pátek nastoupí k duelu třetího kola, drží sérii sedmi výher, před antukovým grandslamem opanovala turnaj ve Štrasburku. „Cítím se skvěle, hraju solidní tenis,“ přikyvuje.

Bývalá světová trojka navíc zažívá teprve druhý měsíc po comebacku na kurty po říjnovém porodu, kvůli mateřství si dala roční pauzu. „Vždycky jsem počítala s tím, že se vrátím, protože mám pár cílů, které si chci splnit, než skončím úplně,“ vysvětluje 28letá Ukrajinka.

Roland Garros příloha iDNES.cz

„A dál hraju samozřejmě i pro svou zemi. Malá vítězství jako můj titul ze Štrasburku přinášejí radost lidem na Ukrajině. Třeba dětem, které před válkou rády hrály tenis, ale teď nemohou.“

Právě národní hrdost ji podobně jako další krajanky velmi motivuje, už rok a tři měsíce trvající válka pustošící jejich zemi ale zároveň přináší enormní nápor emocí.

„Samozřejmě cítím zlost i smutek, ve svém srdci nosím bolest,“ přiznává Svitolinová. „Když jdu na kurt, snažím se myslet na bojovného ducha, kterého všichni Ukrajinci máme, a jak bráníme naše hodnoty i naši svobodu. Já bojuju na vlastní frontové linii.“

A zmíněné výsledky dokazují, že si vede na výbornou.

„Přitom po tak dlouhé pauze máte pochybnosti, zda se vrátíte zpátky, jestli s nejlepšími budete moct zase hrát,“ ví Češka Markéta Vondroušová, jež si prošla několika odmlkami po zranění. „Ona jen potřebovala pár zápasů, chytla se, teď si věří. Špičkový tenis v sobě pořád má.“

Svitolinová nastoupila na mateřskou přestávku krátce po vypuknutí války, a tak nyní v Paříži dostala otázku, jak se od té doby podle ní vyvinul postoj tenisové komunity k ruským zvěrstvům v její domovině.

„Zjistila jsem, že se kolem toho točí spousta nesmyslů, zatímco se musíme soustředit na hlavní věc, že Ukrajina potřebuje podporu. Ženy ztratily své manžely, kteří šli do války. Děti přicházejí o rodiče i části svých těl.“

„S přáteli a rodinou na Ukrajině se hodně bavím. Je to hrozné, ale už si zvykli, že jakmile se ozve alarm, jdou do bombového krytu. Mají bezesné noci. Ale říkají, že to je součástí jejich životů.“

K těmto pochopitelným útěkům myšlenek do vlasti musí v Paříži řešit i jiné starosti. S manželem, francouzským tenistou Gaelem Monfilsem, hrají od návratu poprvé stejný podnik, s sebou mají i osmiměsíční dcerku Skai.

„Je to opravdu speciální, zatím jde všechno skvěle, užíváme si čas strávený mimo areál, zároveň se snažíme soustředit na tenis a hrát co nejlíp,“ přibližuje Svitolinová.

„Samozřejmě je důležité mít pro Skai tým, který se o ni stará. Hlavně na tak velké akci, která obnáší hodně tlaku a na které se děje spousta věcí, je důležité, abyste se nemuseli strachovat o dítě a mohli se stoprocentně koncentrovat na tenis.“

Zatímco ona po výhrách nad 26. nasazenou Italkou Trevisanovou a Australankou Hunterovou na Roland Garros pokračuje a utká se s Ruskou Blinkovovou, domácí hrdina Monfils čtvrteční druhé kolo s Dánem Runem kvůli zranění zápěstí vzdal.

Na úvod totiž téměř čtyři hodiny zápolil s Argentincem Báezem, mečbol využil půl hodiny po půlnoci. „Viděla jsem celý zápas, i skrz obrazovku jsem cítila jeho bolest,“ vyznala se Svitolinová.

A energii od rodiny v Paříži i na Ukrajině vrací skrz úspěchy na kurtu.