ONLINE: Nosková hraje v Paříži proti světové čtyřce, nastoupí i Lehečka

Počet českých tenistek na turnaji výrazně prořídl hned v prvním kole, osmnáctiletá Nosková však svůj úvodní duel zvládla. Dobře rozehraný zápas proti Koviničové z Černé Hory nakonec skončil předčasně, neboť soupeřka musela skrečovat. Mladá Češka se do druhého kola grandslamu dostala poprvé v kariéře.

ONLINE: Jelena Rybakinová vs. Linda Nosková Sledujte zápas v podrobné reportáži.

Cesta za dalším vylepšením dosavadního maxima je tuze těžká, neboť Nosková (50. místo v žebříčku) hraje proti jedné z favoritek celého turnaje. Rybakinová je čtvrtou hráčkou světa a loňskou vítězkou Wimbledonu, v generálce na Roland Garros navíc ovládla turnaj v Římě.

Kazachstánská tenistka v úterý vyřadila Brendu Fruhvirtovou, takže Nosková je pro ni druhou mladou soupeřkou z Česka v řadě. Také tentokrát jde o první vzájemný duel obou hráček.

Lehečka půjde na Girona

Lehečka si v Paříži zahraje druhé kolo poprvé v kariéře, ovšem jeho grandslamové maximum stojí výš. Letos v lednu se na Australian Open probil až do čtvrtfinále. To je zatím na Roland Garros ještě daleko, první krok už má ale mladý Čech za sebou – v pěti setech udolal Němce Struffa.

ONLINE: Marcos Giron vs. Jiří Lehečka Sledujte zápas v podrobné reportáži cca od 14:30.

Jak si Lehečka (41. místo v žebříčku) povede dnes? V cestě mu tentokrát stojí o osm let starší Giron, který v této sezoně podává na antuce solidní výkony. Navíc to bylo právě v Paříži, kde Američan před dvěma lety zaznamenal postupem do třetího kola svůj nejlepší grandslamový výsledek.

Český tenista se s Gironem (75. místo v žebříčku) utkal zatím jednou a zvítězil. Podle předpokladů by měl být Lehečka mírným favoritem také tentokrát.