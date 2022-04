Nejhorší období života, pláč každou noc. Ukrajinka Svitolinová si dává pauzu

„Byly to pro mě extrémně náročné měsíce, nejen mentálně, ale i fyzicky. Trápí mě záda a bolest mně nedovolila připravovat se na turnaje. Ale když jsem s nesnesitelnou bolestí v srdci sledovala, co se děje na Ukrajině a s jakou statečností a kuráží naši lidé brání naši zem, dávalo mi to sílu, abych na kurtu bojovala,“ vyznala se v nedávném příspěvku na Instagramu.

„Ale teď už to mé tělo nezvládá. Potřebuju odpočívat, takže budu chybět na Fed Cupu a na několika mých oblíbených turnajích v Evropě. Ale jsem si jistá, že se brzo zase objevím.“

Vynechá tedy kvalifikaci o postup na finálový turnaj týmové soutěže proti Američankám, nebude ani na antukových turnajích v Charlestonu a Stuttgartu. Vrátit by se tak mohla na Masters v Madridu, ale konkrétní délku pauzy neuvedla.

Každopádně oddych jí přijde tuze vhod. Přehlídka jejích výsledků a výroků z posledních týdnů je totiž neveselé čtení.

S turnaji v Indian Wells a Miami se Svitolinová coby světová dvacítka rozloučila hned po prvním zápase. V obou případech prohrála se soupeřkami mimo první stovku žebříčku - Britkami Dartovou a Watsonovou.

„Bylo dost těžké se soustředit,“ ohlížela se za oběma obřími akcemi na webu WTA. „Bavila jsem se s ostatními ukrajinskými hráči a taky se trápí.“

Třeba kvůli příbuzným, kteří dál zůstávají v zemi, kde už přes měsíc zuří válka.

„Jsou vystrašení, posledních pár dní mám opravdu obavy o jejich bezpečnost,“ přiznala Ukrajinka starost o babičku a strýce z matčiny strany.

Tomuto strádání zblízka a rovněž utrápeně přihlíží tenistčin manžel Gael Monfils: „Není jednoduché vidět vaši ženu, jak brečí každou noc. Je to těžké popsat, protože jsem toho součástí.“

„Je to všechno velmi, velmi smutné,“ přidává Svitolinová další nářky. „Ty zprávy vidíte každou hodinu a každý den. A když jde o vaši vlast, je to hodně bolestivé.“

O to větší obdiv vyjadřuje bronzová medailistka z her v Tokiu všem, kteří Ukrajinu brání přímo v první linii. Vojenskou uniformu oblékl třeba její tenisový kolega Sergej Stachovskij.

„Je nesmírně statečný,“ uznala Svitolinová. „Všichni, kdo se vrátili na Ukrajinu, aby bránili naši vlast, jsou hrdinové. Já se snažím pomáhat všemožnými způsoby skrze tenis. Myslím na to neustále.“

A angažuje se svědomitě. Finanční odměny z posledních turnajů věnovala na charitu, v Indian Wells pak iniciovala exhibiční soutěž.

Navzdory tomu ale odvádí myšlenky od utrpení svého národa jen stěží.

„První týden byl hodně náročný. Měla jsem noční můry, bylo to opravdu strašné. Ale teď už je to lepší, protože si na to zvykáme. I tak ale můžu s jistotou říct, že zažívám nejhorší období života.“

I proto potřebuje od tenisu pauzu.