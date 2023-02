Macháč zvládl velké drama. Za odměnu si dopřál tabulku čokolády

„Jsem moc rád, jak jsem to zvládl. Moc zápasů na antuce jsem za poslední rok a půl neodehrál,“ uvedl Macháč na online tiskové konferenci s českými novináři, před kterou ještě stihl spořádat tabulku čokolády. „Mám furt hlad, ať je zápas nebo ne,“ usmíval se.

„Zápasy na antuce stojí extra energii, navíc jsem hrál téměř tři hodiny. Odpočinu si, dobře se najím a zítra jsem stoprocentně připraven. Jen ještě musím spořádat aspoň půlku čokolády.“

Český tenista za sebou rozhodně nemá jednoduchý zápas. Musel ustát krušný začátek klání, když prohrál úvodní tři hry. „Domácí fanoušci Sousovi hodně pomáhali, navíc jeho hra na antuce docela dobře píše,“ uznal kvality soupeře.

Manko 0:3 nakonec smazal, se sokem držel krok, a když úspěšně zlikvidoval dva setboly v závěru sady, zvrátil zkrácenou hru ve svůj prospěch a šel do vedení.

Ztracený tiebreak ale Portugalce nezlomil, ve druhé sadě připravil českou dvojku hned čtyřikrát o servis a srovnal stav utkání. „Po první sadě měl být Tomáš nahoře a Sousa dole, jenže po čtyřech gamech to bylo naopak,“ přiblížil nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

Český tenista Tomáš Macháč v duelu Davisova poháru s Portugalem Joaem Sousou.

Klíčový okamžik přišel za stavu 1:1 ve třetí sadě, když tenisté sehráli v jediném gamu třicet výměn. „Něco takového jsem ještě v životě nezažil,“ kroutil hlavou Macháč, který sice postupně promarnil sedm brejkbolů, osmým už nepohrdl a zakončil dvacet minut trvající hru.

„Pro mě to bylo důležité speciálně po druhém setu, ve kterém jsem od stavu 3:3 nehrál úplně dobře. Hodně jsem se hledal a od tohoto gamu jsem se začal zvedat, pak už to bylo jen lepší a lepší. Uklidnil jsem se i na servisu, nepanikařil jsem,“ popisoval.

Právě zlepšení na podání nakonec český tenista přetavil v zisky klíčových her. „Už jsem se nebál, že přijdu o další podání, protože jsem našel rytmus, který jsem ztratil ve druhém setu.“ Vítězstvím 7:6, 3:6 a 6:2 připravil týmu výhodnou pozici do druhého dne.

„Vedeme 2:0, můžeme hrát s otevřeným hledím a věřím, že budeme úspěšní v prvním, případně ve druhém zápase, abychom to úspěšně ukončili,“ neskrýval spokojenost Navrátil. „Oba zápasy byly velice těžké, Borges i Sousa předvedli dobrý výkon, i proto Jirka a Tomáš museli ukázat skoro svůj nejlepší tenis.“

Davis Cup Příloha iDNES.cz

Nedělní program odstartuje v 16:00 SEČ čtyřhrou, v níž by se měl portugalské dvojici Borges a Francisco Cabral postavit Adam Pavlásek společně s Macháčem.

„Když bude Tomáš fyzicky v pořádku, tak nechám debl, který je nahlášený,“ prohlásil nehrající kapitán daviscupového týmu. „Sázím na zkušenosti z Argentiny a Izraele, kde (Lehečka) odehrál dvouhru, pak čtyřhru a v další dvouhře už byl trochu rozhozený.“

Týmová dvojka s nasazením do deblu počítá. „Určitě budu připravený, teď musím zregenerovat. Fyzicky jsem na tom opravdu dobře,“ věří Macháč.

Navrátil zároveň očekává, že ke změnám nedojde ani na portugalské straně: „Budou hrát stoprocentně ve složení, které nahlásili, protože jsou sehraní a už takhle vyhráli několik turnajů.“

Češi chtějí získat třetí bod co nejdříve, aby se vyhnuli zbytečným průtahům a zápasům v pozdních večerních hodinách. „Pořadatelé to s časem trošku podcenili, mělo se začít hrát určitě dříve, nicméně oni asi věří, že to ukončíme dříve,“ uzavřel Navrátil.