Lehečka urval bitvu ve fotbalové atmosféře: Už nás nemůže nic překvapit

Když se jednadvacetiletý Lehečka připojil k online tiskové konferenci s českými novináři, šla z jeho tváře vyčíst úleva. „Vítězství je hrozně důležité, a je ještě o to cennější, protože jsem nehrál, upřímně řečeno, úplně nejlepší tenis.“

Jak byste tedy zhodnotil svůj výkon?

Když popřemýšlím nad veškerými podmínkami a rychlým přechodem z betonu na antuku, tak si myslím, že moje hra nebyla úplně špatná. Cítil jsem se na kurtu nejistě, v některých momentech to bylo vidět, ale je důležité, že jsem do šatny přinesl první bod.

Sehrál jste vyrovnané utkání. V čem byl soupeř nepříjemný?

Antuku má radši, navíc hrál v domácím prostředí, dokonce se tady narodil, takže tomu odpovídala i veliká podpora diváků. Mimo to věděl, jak jít pro vítězný balon, a hodně mě trápil i jeho forhendový kraťas.

Frustrovalo vás, že jste v utkání proměnil jen čtyři ze sedmnácti brejkbolů?

Nebylo to nic příjemného, ale je pravda, že proti brejkbolům hrál opravdu slušně. Navíc v prvním setu jsem byl trošku více pasivní, než bych měl být. Na antuce jsem hrál poprvé v sezoně, takže procentuální úspěšnost není taková, jaká by asi měla být, ale set jsem nakonec vyhrál, stejně tak druhý. A to je pro mě důležité.

Silní hráči se většinou poznají tak, že dokážou zvítězit i v zápasech, ve kterých nehrají nejlépe. Platí to dneska pro vás?

Myslím si, že ano. Rozhodně se nechci pasovat do pozice super hráče, ale teď za mnou přece jen stojí nějaké výsledky. Ukázal jsem, že tenis hrát umím a že jsem natolik zkušený, abych i takové zápasy dovedl do vítězného konce. Soupeř hrál opravdu nepříjemně, ale naštěstí jsem se dokázal zkoncentrovat na vítězné body.

V zápase jste po dvou brejcích okamžitě ztratil podání. Jak jste se s tím vyrovnával?

Nebyly to vůbec jednoduché situace, protože nikdy není příjemné, když si nepodržíte servis. Ale na druhou stranu musím říct, že hrajeme na antuce, na které je mnohem více příležitostí na zisk soupeřova servisu než na betonu. Potom jsem prolomil jeho podání znova, takže mě ztráty tolik neovlivnily. Nějaké kompilace jsem měl spíše kvůli tomu, že jsem se ještě necítil antukově naladěn.

Český tenista Jiří Lehečka v duelu Davisova poháru s Portugalcem Nunem Borgesem.

Co vám během těchto ošemetných situací radil kapitán Jaroslav Navrátil?

Říkal mi, že se mám držet trpělivější hry, nemám se do toho snažit chodit tak aktivně, jak jsem byl zvyklý z předchozích týdnů. Soupeři jsem tím pádem dával možnosti udělat chybu, ale zároveň jsem se dostával více do tempa, které jsem potřeboval v koncovkách setů.

Jak se vám hrálo v téměř fotbalové atmosféře?

Atmosféra byla skutečně bouřlivá. My už si ani nepamatujeme, jaké je hrát doma. Moje první daviscupové utkání, do kterého jsem nastoupil v Ostravě, bylo zároveň moje jediné domácí, což je trošku smutné, ale zároveň už nás nemůže nic překvapit, protože jsme na venkovní atmosféru zvyklí.

Každopádně do Portugalska zavítala i skupinka českých fanoušků.

Jsem rád, že i my jsme měli hlasitou podporu. Za naší lavičkou nás mohutně povzbuzovali a hnali mě dopředu.

Po Australian Open jste si pochvaloval dobrou fyzickou kondici. Počítáte i s variantou, že byste zasáhl do zítřejší čtyřhry?

Kondičně se cítím skvěle, v realizačním týmu máme samé odborníky. Možná i nejlepší, které můžete v Evropě nebo na světě najít. I proto jsem připravený na všechno, ale záleží na kapitánovi, jak se rozhodne. Už v Izraeli jsem ukázal, že mi nedělá problém hrát i čtyřhru.