Hulákání fanoušků? Odpověděl jsem skvělým druhým setem, cenil si Lehečka

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila dlouhodobě drží především singlisté, jednadvacetiletý Jiří Lehečka i o rok starší Tomáš Macháč proti Portugalcům ukázali, proč jsou stálicemi českého týmu.

„Poslouchá se to hezky, ale nesmíme usnout na vavřínech. Máme skvěle nakročeno k tomu dostat se tam, kde chceme být,“ těší Lehečku.

Aktuálně 39. hráč světového žebříčku v Portugalsku splnil roli týmové jedničky dokonale. Poté, co Češi prohráli nedělní debl a vedli 2:1, přinesl reprezentaci kýžený třetí bod.

„Mám radost nejen za sebe, ale i za celý tým. Podmínky tady nebyly vůbec jednoduché, zimu i přechod na antuku jsme, ale zvládli,“ komentoval český hrdina. „Dotáhli jsme víkend do vítězného konce, což je pro nás všechny to nejdůležitější.“

V souboji jedniček s Joaem Sousou sice jako první přišel o podání, pak ale dominoval a zvítězil 6:4 a 6:1. „Malinko jsem se ze začátku hledal, navíc Sousa začal takticky skvěle,“ přiznal Lehečka. „Když jsem si ale ztracený servis hned vzal zpět, získal jsem zápas do své režie. Ve druhém setu jsem se dostal do hry, při které to se mnou soupeři mají těžké.“

Kromě tvrdých úderů je znám také svou láskou k týmovým soutěžím a podpoře od publika.

„Miluju reprezentovat Česko, nesmírně si to užívám,“ vyprávěl aktuálně nejlepší český tenista. Silné pouto k vlasti ukázal i při sobotním slavnostním ceremoniálu, při němž jako jediný zpíval do zvuků hymny a držel se za srdce.

„Když jsem slyšel ještě před startem skandovat české fanoušky, zahřálo mě to u srdce. Jsem šťastný, že nás asi deset Čechů přijelo podpořit, byli neskuteční, po každém míčku nás dychtivě hnali vpřed,“ chválil talentovaný tenista z Kněžmostu horlivé podporovatele.

Český tenista Jiří Lehečka v daviscupovém utkání s Portugalskem.

Naopak portugalské fandy zkritizoval: „Atmosféra byla bouřlivá především ze strany portugalských fanoušků, hlavně při nedělním utkání nesportovně pískali do servisu. Ale zkoncentroval jsem se na výhru a na hulákání jim odpověděl skvělým druhým setem.“

Rovněž Macháč se prezentoval velmi dobrým výkonem. Byť není při úderech tak důrazný jako jeho mladší kolega, do hry zase vnáší nápady a umí vykouzlit atraktivní zásahy. „Tomáš je taková hračička, s ním po boku se cítíte komfortně,“ přibližuje nejzkušenější člen týmu Adam Pavlásek.

Specialista na debl, který se k daviscupovému týmu připojil znovu po pětileté pauze, se na portugalskou antuku postavil v nedělní čtyřhře právě ve dvojici s Macháčem. Páru Borges, Cabral podlehli 5:7 a 6:7.

Tomáš Macháč (vlevo) a Adam Pavlásek při daviscupové čtyřhře v Portugalsku.

„Neměli jsme nikdy předtím šanci si společně zahrát, zkusili jsme si tady pár tréninků, ale ty samozřejmě nenahradí ostrý zápas,“ zdůraznil Pavlásek.

I přes deblové komplikace, které daviscupový tým dlouhodobě provází, Češi nakonec náročné klání s Portugalci zvládli.

„Tomáš je neskutečný, hra v Davis Cupu mu nesmírně sedí,“ oceňuje spoluhráče Lehečka. A ve chvále pokračuje: „Víťa Kopřiva odmakal každý trénink a byl připraven naskočit do jakéhokoliv zápasu, Adam (Pavlásek) přinesl stařecký nadhled a zkušenost, Kuba (Menšík) si odbyl první start na Davis Cupu. Máme dobře nakročeno, určitě v budoucnu nabídneme zajímavou podívanou.“