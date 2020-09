Veselý končí, Lehečka jde na prostějovském challengeru dál

Vstup do utkání 2. kola přitom ve středu Lehečkovi nevyšel. Nikola Milojevič ze Srbska získal vedení 3:1, v závěru setu si ale domácí hráč vzal ztracené podání zpět a uspěl i ve zkrácené hře. Pak už vedl 3:0, další hru ovšem získal až za stavu 3:3. Pak už ale spěchal k dalšímu cennému vítězství.

„Začátek se nepovedl. Dokázal jsem se ale kousnout a zlepšit, což se projevilo v závěru sady i ve zkrácené hře. Na začátku druhého setu vše bylo v pořádku, přišel ale drobný problém s levou rukou. Naštěstí jsem se dokázal vrátit do herního rytmu,“ popsal zápas Lehečka. „Soupeř byl hodně těžký. Nekazil, dokázal držet míč ve hře. Musel jsem si body uhrát. Jít do zakončení výměny. Bylo to náročné. Během zápasu bylo třeba trošku upravit taktiku. Vše vyšlo parádně,“ poznamenal Lehečka.

Česká jednička Jiří Veselý odehrál proti Alexandaru Vukičovi z Austrálie nepovedený první set. Stav 1:3 ještě dokázal stáhnout a vynutil si tie-break, v něm však dominoval jeho soupeř. Ztráta setu domácího hráče viditelně rozhodila, Vukič se naopak nadechl k bezchybnému výkonu. Měl účinný servis, míče ve výměnách trefoval neomylně k čarám a rychle získal náskok tří her, který udržel až do konce

„Bylo to hodně špatné. Nedařilo se na servisu, míče neměly potřebnou délku. Buď byly krátké, nebo se nevešly do kurtu. Jsem hodně zklamaný, to se stát nemělo,“ ulevil si Veselý. Český tenista si během druhé sady nechal ošetřit bolavé pravé rameno, což ovšem nemělo na výsledek vliv. „Na to se rozhodně nechci vymlouvat. Celý zápas jsem hledal cesty, jak se dostat do zápasu, byly ale hodně zarostlé,“ uvedl Veselý.