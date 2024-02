Hrdost v těžké době. Naše srdce jsou v Izraeli, říkají soupeři českých tenistů

Možná se ptáte, proč pro domácí utkání, na které čekali dlouhých pět let, nedostali honosnější halu s větší kapacitou než 1 300 diváků, která je fanouškům blíž než Vendryně u Třince?

Odpověď je jednoduchá: kvůli bezpečnosti soupeřů.

Češi totiž hrají s Izraelci, jejichž země od října válčí s teroristickým hnutím Hamás.

„Už delší dobu pozorujeme, co se ve světě děje. Je to strašně smutná událost,“ souzní s tenisovými protivníky Jiří Lehečka, jenž v sobotu nastoupí proti Danielu Cukiermanovi.

O bujarou atmosféru, kterou čeští kotelníci dokážou vytvořit, se ale nejlepší český singlista nebojí, byť by se pochopitelně spolu s celým nabušeným týmem rád předvedl před mnohem větším publikem.

Pořadatelé ale museli zohlednit, že utkání doprovázejí největší opatření v historii týmových tenisových soutěží. „Aspoň nemusíme nikam dojíždět, což je ojedinělá věc,“ připomíná Lehečka.

Na turnajích různě po světě totiž tenhle luxus, že mohou z hotelového pokoje dojít za pár minut v pantoflích až na kurt, tenisté jen stěží zažijí. Ve Vendryni se navíc po cestě mohou stavit za fyzioterapeutem či si odskočit na jídlo.

Všechno mají při ruce a nemusejí se stresovat, v kolik a kam mají denně přejíždět. „Zkrátka nám nic nechybí,“ libuje si šéf české lavičky Jaroslav Navrátil.

Izraelcům ale v Česku přece jen něco chybí. Vědomí, že jsou jejich nejbližší v pořádku.

„Je těžké být tady bez rodin,“ posteskne si kapitán Jonathan Erlich. „Všichni zažíváme těžké časy, naše srdce jsou neustále v Izraeli.“

Že se ve Vendryni koná mimořádná akce, naznačují i přítomní policisté, celý izraelský tým se drží pospolu a pod dozorem ochranky.

Kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil (vlevo) a kapitán izraelského daviscupového týmu Jonathan Erlich před kvalifikací ve Vendryni u Třince.

„Věci, co se dějí u nich doma, jsou hrozné. Je neuvěřitelné, že jsou vůbec tady,“ obdivuje soupeře Jakub Menšík, jenž dostal Navrátilovu důvěru a jako dvojka naskočí v sobotu v 15.00 proti Jišaji Olielovi. „Musí to na ně mít obrovský psychický dopad, o to větší klobouk dolů, že hrají a dělají, co je baví a co milují.“

Právě sport drží statečné izraelské tenisty v naději.

„Máme fantastickou možnost dokázat něco pro naše krajany. Reprezentovat Izrael je pro nás čest a v těchto těžkých časech se hrdost násobí,“ vypráví Erlich. „Chceme udělat radost lidem, kteří se na nás budou o víkendu dívat.“

Jenže koncentrovat se na sportovní výkon, když víte, že váš domov mezitím ohrožují palestinské bomby, není zrovna jednoduchá úloha.

Zvlášť, když jste do Česka přijeli v roli jasných outsiderů a máte na paměti nedávné střetnutí ze září 2022, kdy váš tým v domácím prostředí padl s Lehečkou a spol. 1:3.

„Bude to pro nás složité. Ale mám rád silné příběhy a v Davis Cupu nikdy nevíte, co se může stát,“ věří svým svěřencům Erlich.

Proti jeho slovům hovoří fakta. Propastných 288 míst dělí ve světovém žebříčku nejhůř postaveného Čecha Menšíka a nejlepšího z Izraelců Oliela. Odhodlaní Izraelci jsou však nastartovaní Čechy co nejvíc potrápit.

„Je skvělé, že se tady můžou odreagovat a soustředit se i na jiné věci než na zprávy z domova,“ myslí si nejmladší reprezentant Menšík.

„Já jen doufám, že všechno tohle utrpení co nejdřív skončí a už to nikdy nebudou muset řešit,“ doplňuje ho Lehečka, jenž konflikt na Blízkém východě tenisově přirovnává k válce na Ukrajině. „Oni taky musí hrát zápasy Davis Cupu na neutrální půdě, i když by mohli a měli hrát doma před plným hledištěm.“

Možná si vzpomenete na loňské utkání BJK Cupu mezi Ukrajinkami a Češkami, které tenistky hrály v tureckém Beleku. Ukrajinci zase v aktuální kvalifikaci Davis Cupu vyzvali Američany v litevském Vilniusu.

„Je tragické, že se tohle v dnešním světě děje,“ soucítí Lehečka.

Izraelci tak o víkendu půjdou chodbou z hotelu ve Vendryni na kurt i s myšlenkami na domov.