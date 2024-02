Posunul jsem se o úroveň výš, ví Menšík. Využívá i pomoc pro talenty do 20 let

„Minulý rok byl pro mě hodně zlomový, nakoukl jsem na všechny akce – od challengerů až po grandslamy – a nasbíral spoustu zkušeností. Když se ohlédnu, tak jsem s tím rokem velice spokojený. A budu makat, abych všechny úspěchy letos zúročil,“ prozradil 18letý Menšík při videohovoru s českými novináři.

Z povedených loňských momentů zmínil postup do třetího kola US Open a vítěznou premiéru v Davis Cupu. A taktéž letošní rok začal slibně.

Postoupil do finále challengeru v Canbeře a na grandslamu v Melbourne se z kvalifikace probil do druhého kola, v němž zápolil pět setů se světovou devítkou Hubertem Hurkaczem.

„Kdyby mi to někdo řekl před výjezdem do Austrálie, tak to rozhodně beru. Na konci loňského roku se mi úplně nezadařilo, ale dobře jsem zregeneroval a připravil se. Porazil jsem třeba Nakashimu a bývalého desátého hráče světa Shapovalova. Jsem rád, že jsem svou hru posunul o úroveň výš,“ bilancoval.

Přičemž progres vnímá hlavně ve větších zkušenostech a kvalitě druhého podání.

„Když jsem loni začínal na challengerech, tak jsem viděl, že soupeři jsou tam o něco lepší než já. Ale v průběhu sezony jsem je dotahoval, ne-li překonával. Tohle poznáte hlavně na výsledcích, na hře ani tolik ne, ale když se bavím s trenérem Tomášem Josefusem, tak on z pozice diváka tyhle maličkosti zaznamená,“ vysvětluje Menšík.

„A po technicko-taktické stránce jsem hodně vylepšil rychlost druhého podání. Loni jsem se po něm dostával pod tlak, ale dost jsme na něm zapracovali. Servis a return jsou dva nejtěžší a nejdůležitější údery, které v klíčových chvílích rozhodují.“

Doufá, že svůj tenisový růst dostane příležitost ukázat i v nadcházející kvalifikaci Davis Cupu proti Izraelcům. Utkání proběhne o víkendu, Češi se ve Vendryni chystají od neděle.

„Podmínky jsou tady skvělé, všechno máme na jednom místě. Určitě budeme připraveni,“ slibuje Menšík.

Podle žebříčku je sice až čtvrtým singlistou výběru kapitána Jaroslava Navrátila, před ním figurují Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva, nicméně loni ukázal, že se týmové soutěže rozhodně neleká.

A neznepokojuje ho ani první nominace do domácí partie, které bude přihlížet vyprodané hlediště s kapacitou okolo 1 300 diváků.

„Když dostanu nominaci do dvouhry, tak budu dělat maximum, abych týmu pomohl. Premiéru jsem si odbyl loni ve Valencii a zvládl jsem ji skvěle, týmové akce mě nabudí, mám z nich dobrý pocit a jsem schopný předvádět dobré výkony,“ připomíná Menšík.

„I když Izraelci nemají takový ranking jako my, tak týmová soutěž je specifická a oni se určitě dokážou vybičovat k lepším výkonům,“ varuje před soupeři, jejichž jedničkou je až 415. hráč světa Jišaj Oliel.

Český talent po Davis Cupu opět vyrazí na individuální výzvy, od 12. února se představí na challengeru nejvyšší kategorie v Bahrajnu. „A hned potom mě čeká turnaj ATP 250 v Dauhá, kam jsem na NextGen ranking dostal místo přímo do hlavní soutěže,“ nastínil.

Zmínil tak pravidlo pro hráče do 20 let, kteří za předpokladu, že ve světovém žebříčku figurují do 250. místa, mohou za sezonu využít jednu příležitost k přímému zapsání do hlavní soutěže podniku ATP 250.

„Je to skvělé pro nasbírání zkušeností,“ cení si Menšík. „Obzvlášť třeba pro nás Čechy, protože doma nemáme žádný turnaj ATP, kam bychom mohli dostat divokou kartu.“

A právě pro nejlepší tenisty do 20 let – ještě loni byla hranice o rok vyšší – figuruje v kalendáři NextGen ATP Finals, tedy Turnaj mistrů pro osmičku vyvolených v dané sezoně z této věkové kategorie.

Předloni na něm Jiří Lehečka postoupil do finále, sebevědomý Menšík by tento úspěch jistě rád napodobil.