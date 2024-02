Návrat do známé Vendryně. Kopřiva na Davis Cupu vzpomíná na žákovská léta

„Připravoval jsem se v klubu Junior Tenis Ostrava a ten byl propojený s Vendryní. A tak jsem se tady moc těšil.“

Jako starší žák zamířil do Valašského Meziříčí. „A pak jsem se posouval dál a dál. Od sedmnácti let jsem v Prostějově, kde žiju.“ Areál ve Vendryni si stejně jako jeho spoluhráči pochvaluje. „Už jsem tu sice nějakou dobu nebyl, ale znám to tady. Máme tady vše, co potřebujeme.“

Šestadvacetiletý Kopřiva je ve světovém žebříčku 115. Letos se poprvé představil v hlavní soutěži Grand Slamu, když na Australian Open uspěl v kvalifikaci. Leč v prvním kole vypadl v pětisetové bitvě s Kordou.

Po návratu z Austrálie zamířil na challenger do francouzského Quimperu, kde porazil domácího Pouilleho 6:2, 6:4, ale ve druhém kole vypadl s dalším Francouzem Martineauem 5:7, 4:6. „Ten turnaj nedopadl podle mých představ, ale aspoň jsem se dostal zase do zápasového režimu,“ podotkl.

Dodal, že moc možností, kde by po venkovních australských kurtech mohl hrát v hale, nebylo. „Odbyl jsem si skok do haly,“ usmál se.

Čeští tenisté (zleva) Jakub Menšík, Adam Pavlásek, kapitán Jaroslav Navrátil, Vít Kopřiva a Jiří Lehečka pózují před kvalifikací Davis Cupu s Izraelem, kterou odehrají ve Vendryni u Třince.

V daviscupovém družstvu byl zatím jen jednou. Nyní se do něj vrátil téměř po dvou letech, kdy v Argentině podlehl Coriovi 2:6, 4:6. Tehdy Češi prohráli 0:4.

Tentokrát, pokud se dostane na kurt, se může těšit na podporu domácích příznivců. Manželka s dcerou ale za ním nepřijedou. „Malá zatím nevydrží sedět u tenisu, vlastně skoro nikde. Potřebuje pořád lítat,“ usmál se Vít Kopřiva. „Ale tím, jak roste, se u nás doma vše mění každým dnem. Mnohem hůře se mi teď odjíždí na turnaje.“

Stihl si Kopřiva během nynějšího pobytu ve Vendryni aspoň odskočit domů? „Zatím ne,“ odpověděl. „Máme tady hodně tréninkových povinností. Kdyby to šlo, určitě bych domů jel, ale navíc, jak říkal kapitán, všude teď kolují nějaké ty různé chřipky a virózy, takže je lepší nikam moc nechodit.“