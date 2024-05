Počkám, jak se budu cítit jako máma. Kvitová o návratu i výběru jména

Výjimečně nezačnu otázkou, ale konstatováním. Vypadáte moc spokojeně.

Děkuju, jsem. Jak najednou nejezdím po turnajích a hlavou se mi nehoní jen tenis, odpadl mi ze života největší stres. Když jsem byla zraněná, sice jsem taky nehrála, ale zase jsem musela běhat po doktorech a cvičit. Teď mám volno, jsem s rodinou nebo se jdu jen tak projít, což jsem skoro celou kariéru nezažila. I když do schodů nebo do kopce už mi to dá dost zabrat.

Těhotenství běží, jak má?

Musím to zaklepat, vše je v pořádku. Ani mi nebylo špatně a překvapily mě zatím jen dvě věci. Zaprvé kila navíc, která jsem sice čekala, ale je jich dost a další ještě přijdou. Při delší procházce mě začínají bolet nohy a kolena, která na takovou váhu nejsou zvyklá. To si pak radši sednu na kolo.

Co ta druhá věc, která vás překvapila?

Den, kdy malé poprvé koplo. Znala jsem to jen z vyprávění a teď jsem to poprvé zažila sama. Krásný pocit. Občas si musím lehnout jinak, abych mu dala víc prostoru.