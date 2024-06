Léto v zajetí štědrých mobilních dat. Operátoři se předhánějí ve slevách

Operátor O2 od 3. června dává za akční cenu vybrané Datamanie, tedy hybridy předplacenky a tarifu, které představil loni v prosinci. Zákazník totiž musí SIM po jejím obdržení aktivovat v aplikaci a spárovat s platební kartou, z níž se poté pravidelně strhává měsíční poplatek za danou službu. Sleva se vztahuje konkrétně na Datamanii 100 GB a roční datové připojení, tedy Datamanii Rok s 1 000 GB dat.

V případě prvně zmíněné varianty se cena načas vrací na úroveň před prosincovou obměnou nabídky. Do 15. července nebo vyprodání zásob si tak 100GB tarif lze objednat za 349 Kč namísto standardních 449 korun. Aby tato výhodná cena platila, musí si zákazník SIM aktivovat do 30. září. Pokud tak učiní, pak sleva platí bez časového omezení, tedy po celou dobu užívání SIM má 100 GB za uvedenou akční cenu. Zákazník si může objednat maximálně tři SIM.

Totéž platí i pro 1000GB roční připojení, tedy tarif Datamanie rok. Ten O2 při splnění všech výše uvedených podmínek poskytne s pětisetkorunovou slevou. Zákazníka tak namísto 3 499 Kč vyjde na 2 999 korun. Oba datově štědré tarify jsou stejně jako ten poslední ze standardní nabídky (Datamanie Neo) k dostání nově i jako eSIM, data tak může mít zákazník k dispozici už do pár minut – eSIM si stáhne do svého zařízení a aktivuje v aplikaci Moje O2.

Připomeňme, že hybridní tarify Datamanie jsou, jak již název napovídá, zaměřené na mobilní data. Ostatní služby se tedy připlácí. Denní neomezené volání vyjde na 15 Kč, každá odeslaná SMS pak na dvě koruny. A ještě jedno důležité připomenutí: SIM Datamanie fungují pouze na území České republiky (v tuzemské mobilní síti), nelze na nich totiž aktivovat roaming, mimo Česko nejsou tedy jejich štědrá data (ani další služby) dostupná.

Gigabajty dat za super cenu, ale stále jen na pár let

Datově štědrý je tentokrát i T-Mobile. Ten totiž s příchodem nového měsíce tradičně obměnil svůj akviziční tarif, tedy tarif určený pro nováčky v jeho síti. Zatímco v květnu se zaměřil na nízkou cenu, když nabídl tarif za pouhých 250 korun, který ovšem disponoval pouze základní datovou porcí, tak tentokrát klade důraz právě na data.

Nově příchozí tarifní zákazníci včetně těch, kteří se rozhodnou změnit operátora či odejít z předplacené Twist karty, v červnu láká na neomezený tarif s 10 GB dat za akční cenu. Současná akviziční nabídka totiž vychází ze standardního neomezeného tarifu 10 GB Plus, jehož běžná cena je 720 korun. Operátor jej však až do 24. června dá o 200 korun levněji, tedy za pouhých 520 korun.

Stále platí, že v případě, kdy zákazník základní datový balíček vyčerpá, může díky službě Pořád online i nadále surfovat. Sice neomezeně a bezplatně až do konce zúčtovacího období, ale pouze rychlostí 256 kb/s.

Nelze si nevšimnout, že T-Mobile tentokrát svou akviziční nabídku končí několik dní před koncem měsíce, obvykle takový tarif nabízí až do posledního dne daného měsíce. Možná se tak potenciální nováčci v síti ještě před začátkem letních prázdnin dočkají jiné, ještě zajímavější nabídky.

Každopádně je nutné opět dodat, že trvání slevy je nadále časově omezeno. Akční cenu totiž operátor garantuje jen na 60 měsíců, tedy na pět let.

Za konkurencí klopýtá, dál se drží své taktiky

I v červnu se Vodafone dál drží svého již loni v prosinci představeného akvizičního tarifu za 327 korun. Zákazník s ním získá neomezené volání i neomezené SMS, v obou případech do všech sítí. Ovšem dat má oproti akčním nabídkám konkurentů poskrovnu. Vodafone dá za tuto cenu jen 3,5 GB.

Za jen o pár desítek korun vyšší cenu dá přitom O2 více než osmadvacetinásobek dat. Jenže za každou odeslanou textovku zákazník zaplatí dvě koruny, něco ho bude stát i neomezené volání na den. Jen za to, byť by jej využil třeba jen polovinu měsíce, by zaplatil dalších 225 korun (15× 15 Kč)