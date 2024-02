Z nováčka favoritem. Menšík zbrojí na domácí debut a hlásí: Žebříček je zrádný

Celé střetnutí s Izraelem ve Vendryni u Třince v sobotu v 15:00 odstartuje, změří síly s Jišajem Olielem. Jednička hostujícího výběru v pořadí figuruje až na začátku páté stovky, a tak bude jasným favoritem Menšík, který okupuje 127. pozici.

„Ale žebříček je v tomhle strašně zrádný,“ upozorňuje. „I když jsou kvality na naší straně, tak Davis Cup přináší úplně jiné emoce, takže myslím, že soupeři určitě budou schopni vybičovat se k o dost lepším výkonům. Nechci je přeceňovat ani podceňovat, ale kvality určitě mají.“

Nadějný český tenista si sobotním startem připíše další milník ve svém překotném tenisovém rozvoji. Poprvé se v nominaci kapitána Jaroslava Navrátila objevil teprve před rokem, tehdejší kvalifikaci s Portugalskem ještě sledoval z lavičky. Ale v zářijové skupině finálové fáze už do bojů aktivně zasáhl a počínal si úspěšně: zvládl oba debly po boku Adama Pavláska i singlovou premiéru.

Letošní sezonu navíc zahájil postupem do druhého kola Australian Open, a tak se Navrátil nerozpakoval svěřit mu proti Izraeli úlohu dvojky.

„Každým půlrokem se zlepšuje. Myslím, že je náš opravdu velký talent, proto je škoda, aby Davis Cup nehrál,“ přiblížil český kapitán.

Jakub Menšík při tréninku na kvalifikaci Davis Cupu proti Izraeli, kterou čeští tenisté sehrají ve Vendryni u Třince.

Za běžných okolností má spolehlivého druhého singlistu v Macháčovi, který ale ještě pociťuje následky náročného přesunu z grandslamu v Melbourne, kde postoupil do semifinále čtyřhry.

„S přípravou ve Vendryni jsme začali už v neděli, v pondělí kluci odtrénovali dalších pět hodin a Tomáš za námi dorazil až v úterý po obědě, takže vlastně přišel o tři dny. Že nenastoupí, jsme si řekli už ve čtvrtek, ještě v pátek ráno hrál jen tři čtvrtě hodiny a říkal, že je unavený,“ vysvětlil Navrátil.

„Povídal mi, že by hrál rád, a je na něm vidět, že je ve formě. Ale je zbytečné riskovat, když mám rozjetého Menšíka. Tomáš začne v neděli čtyřhrou, a kdyby se něco stalo, což se stát může, protože je to pořád jen sport, tak ho máme k dispozici na závěrečný singl.“

Los kvalifikace tenisového Davisova poháru Česko - Izrael ve Vendryni.

Menšík při pátečním poledním losu ve Vendryni působil jako vždy klidně, z blížící se domácí premiéry se nestresoval. Prozradil, že ho dorazí podpořit početná parta rodinných příslušníků i kamarádů, zdůraznil, že vnímá i další odlišnosti od svého dosud jediného reprezentačního vystoupení ve dvouhře.

Loni v září ve Valencii zaskočil tehdy 52. hráče světa Dušana Lajoviče, proti kterému vstupoval na kurt z pozice outsidera. Naopak v sobotu ve Vendryni bude zhruba 1300 lidí v hledišti očekávat jeho jasný triumf.

„Jo, v tomhle jsou zápasy jiné. Tenkrát jsem byl nováček a neměl co ztratit, teď jsem naopak v roli favorita já. Je to jiná situace, ale tak to chodí i na turnajích, takže to není žádná věc, se kterou by se tenista nepotýkal,“ ujišťuje.

Druhou sobotní dvouhru ve Vendryni obstarají Jiří Lehečka a Daniel Cukierman, i v tomto klání hovoří předpoklady jasně ve prospěch domácího borce. Česká jednička se sluní na 31. pozici globálního pořadí, jeho protivník se pohybuje o propastných 434 příček níže.

Lehečka už domácí Davis Cup zažil, v roce 2019 proti Nizozemsku – kdy se Češi ve vlasti představili naposledy – dokonce debutoval. A zná i svého soupeře, s Cukiermanem se potkal v září roku 2022, kdy reprezentanti v Tel Avivu zvládli daviscupovou baráž.

„Už tam ukázal, že je velice komplexní tenista, který umí hodně měnit hru. Hrát proti němu nebude nic příjemného,“ cítí Lehečka. „Platila na něho agresivní hra od základní čáry, dobře servírovat a občas dojít na síť,“ vzpomínal na vítězství 6:0 a 6:4.

Jiří Lehečka hraje forhend na tréninku před kvalifikací Davis Cupu proti Izraeli, kterou čeští tenisté odehrají ve Vendryni u Třince.

„Od našeho zápasu uběhla nějaká doba, pár věcí jsem pozměnil, on určitě taky, takže se na něj s týmem ještě podíváme detailněji.“

Proti 28letému Cukiermanovi bude chtít těžit i z pohody, kterou získal na začátku roku, v Adelaide oslavil svůj první titul na okruhu ATP.

„Jsem moc rád, že se zase dostanu zpátky do zápasového rytmu. Psychicky jsem měl čas se zotavit, nabrat nové síly a potrénovat, což mi určitě přineslo nějaké sebevědomí, které se budu snažit přidat k tomu hernímu, které jsem si přivezl z Austrálie.“