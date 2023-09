Nebude Alcaraz? Dobrá zpráva. A co Djokovič? Češi odletěli na Davis Cup

„Je to pro nás dobrá zpráva, šance na vítězství budeme mít určitě větší, protože Alcaraz poháněný domácím publikem by byl těžký oříšek,“ prohlásila česká jednička Jiří Lehečka. „Ale jeho neúčast nic nemění na tom, že Španělé pořád zůstávají kvalitním týmem. Bude to pro nás výzva, těším se, až se s ní popereme.“

Právě proti domácím, v jejichž sestavě figurují Alejandro Davidovich (21. hráč světa), Roberto Bautista (42.), nově Albert Ramos (88.) a deblový specialista Marcel Granollers, své účinkování na letošním finálovém turnaji Davis Cupu Češi ve středu od 15:00 začnou.

Ve skupině ve Valencii narazí ještě ve čtvrtek na Koreu a v sobotu změří síly se Srbskem, v jehož kádru zatím figuruje Novak Djokovič, kterého v neděli na US Open čeká finále s Daniilem Medveděvem. Jestli pak bude mít sílu reprezentovat, zatím zůstává nejisté.

„Když vyhraje, tak bude mít ještě nějaké povinnosti, takže by se určitě přesouval a adaptoval složitě. Uvidíme, jak na tom bude, žádné bližší info, jestli dorazí, nemám,“ podotkl na sobotní online tiskové konferenci osmnáctiletý talent Jakub Menšík.

Spolu s ním a Lehečkou se v sobotu večer na pražském letišti sešli kapitán Navrátil a deblový specialista Adam Pavlásek. Zbylý člen nominace Tomáš Macháč se připojí až ve Španělsku, neboť v neděli si zahraje o titul na challengeru ve francouzském Cassisu.

Všichni tři reprezentanti, kteří do Valencie odletěli z Prahy, naposledy hráli na US Open. Lehečka vypadl hned v prvním kole, když dorazil unavený z finálové účasti na předchozím podniku ve Winston-Salemu. Po návratu domů si dopřál i krátký oddych.

„Šlo o můj třetí kompletní týden v Česku v tomto roce,“ pousmál se. „Mentálně i fyzicky jsem si odpočinul, dal jsem si pár dní volno. Ale celý tento týden jsem se už naplno připravoval v Prostějově. Mám vždycky radost, když s týmem mohu pracovat delší dobu, zařadíme i trošku jiné věci, na které jinak na turnajích nemáme čas.“

Stejně tak regeneroval Menšík, který se v New Yorku probil z kvalifikace až do třetího kola a výrazně tak ztížil volbu kapitánu Navrátilovi, komu svěří roli druhého singlisty.

„Budu se rozhodovat podle tří nadcházejících dnů. Když budou všichni zdraví, tak bych chtěl před sobotním zápasem nechat hrát jednou Tomáše Macháče a jednou Kubu Menšíka. Není dané, že to tak bude, ale chtěl bych vyzkoušet, jak na tom jsou,“ přiblížil Navrátil.

Jakub Menšík bojuje ve třetím kole tenisového US Open.

„Uvidíme i podle soupeřů. Španělsko teď bude mírně oslabené a chceme udělat všechno proto, abychom v prvním zápase uspěli, protože od něj se bude celá skupina odvíjet.“

Menšík ke své aktuální formě a možnému startu ve dvouhře poznamenal: „Jsem moc rád, že se mi na US Open dařilo, dokázal jsem si, že jsem schopný hrát s hráči z první stovky, ne-li je porážet. A že jsem teď v dobré herní pohodě, se určitě bude hodit i do Davis Cupu, abych mohl týmu co nejvíc pomoct.“

Češi do Valencie dorazí v sobotu pozdě večer, v neděli mají na programu dva tréninkové bloky, během nichž se budou přizpůsobovat tvrdému povrchu v tamní hale.

Všichni čtyři hráči aktuálního celku zažili únorovou kvalifikaci proti Portugalsku, v níž reprezentanti zvítězili 3:1 a po dvou letech si zajistili pozvánku na finálový turnaj.

Jeho čtyři skupiny po čtyřech družstvech se příští týden uskuteční vedle Valencie ještě v Manchesteru, Splitu a Boloni.

Vzhledem k oslabení Španělska o Alcaraze a nejistému startu Djokoviče, mohou ve formě hrající Češi pomýšlet na jedno ze dvou postupových míst do vyřazovací části pro osm nejlepších týmů, kterou v listopadu přivítá Málaga.

„Kluci teď v týdnu v Prostějově makali, nemají žádné problémy nebo zranění a jsou připravení podat co nejlepší výkony. Zkusíme se porvat o to, abychom se dostali do finále,“ předesílá Navrátil.