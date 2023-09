Zklamání z finále střídá natěšení. Macháč přiletěl, najedl se a věří v postup

Reprezentanti ve Valencii ve středu nastoupí proti domácímu výběru, ve čtvrtek se utkají s Koreou a v sobotu změří síly se Srbskem, v jehož sestavě by měl figurovat i čerstvý šampion US Open Novak Djokovič.

Macháč bude v českém týmu bojovat s Jakubem Menšíkem o post dvojky, za jasnou jedničku platí Jiří Lehečka, sestavu kapitána Jaroslava Navrátila doplňuje deblový specialista Adam Pavlásek.

Dvaadvacetiletý tenista dorazil do Španělska povzbuzen zmíněným tažením na challengeru v Cassisu, kde porazil třeba 84. hráče světa Alexandrea Müllera z Francie.

„Loni se mi tam hrálo celkem fajn, takže jsme s trenérem rozhodli, že by bylo dobré tam letět i letos a zahrát si nějaké zápasy,“ poznamenal Macháč. „Teď už jsem s turnajem spokojený, ale kdybyste se mě zeptali po finále, tak bych řekl, že stál za nic. Byl jsem zklamaný.“

Nicméně hned v pondělí přepnul na novou výzvu, odpoledne přicestoval do Valencie, kde si na tři čtvrtě hodiny vyzkoušel zápasový kurt. „Po letu žádné známky formy vůbec hledat nebudu,“ konstatoval.

V Cassisu hrál na venkovním betonu, nyní si musí rychle zvyknout na halu. „Kurt je hodně rychlý, takže když člověk zaútočí první nebo dobře zaservíruje, tak je těžké dostat se z defenzivní pozice,“ vypozoroval. „Ale i ve Francii jsem hrál na rychlém povrchu. Hlavně jsem rád, že po zdravotní stránce se cítím výborně. Musím zaklepat, všechno jde podle plánu.“

A jako další bonus zmínil, že hned po příjezdu z letiště stihl obhlédnout útulné tenisové zázemí ve Valencii. „Areál je moc pěkný, hned jsem se tady najedl, za což jsem úplně nejradši,“ usmíval se v útrobách komplexu Pavelló Municipal Font de Sant Lluís, jehož hlediště kolem centrálního dvorce pojme devět tisíc diváků.

Ve středu na utkání Česka s domácím Španělskem se mají všechna místa zaplnit. A že dosud prázdné a ztichlé tribuny ožijí, vyhlížejí i tenisté z týmu, kterému publikum přát nebude.

„Davis Cup si vždycky strašně moc užiju,“ líčí Macháč. „Sice je náročný, protože hrajeme hodně zápasů a na kurtu zažíváme spoustu emocí a těžkých stavů, ale moc jsem se do Valencie těšil. I z minulých výsledků jde vidět, že se na Davis Cup dokážu připravit a odehrát v něm kvalitní zápasy proti výborným hráčům.“

Vzhledem k tomu, že Španělům nakonec nepomůže světová dvojka Carlos Alcaraz, Češi cítí naději na účast v listopadovém finále soutěže v Málaze, kam ze skupiny projdou dva nejlepší celky.

„Jirka (Lehečka) předvádí poslední sezony výborný tenis, Kuba (Menšík) se teď na US Open probil do třetího kola a ukázal, že je skvělý hráč i v tak mladém věku. A já se taky dostal do dobré formy a zápasové jistoty, takže myslím, že o postup můžeme bojovat,“ shrnuje Macháč.