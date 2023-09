Už nejsme outsideři. Češi na Davis Cupu chválí zázemí a vyhlíží vyprodanou halu

Do Valencie odcestovali v sobotu večer, hned v neděli se naplno vrhli do tréninku. A čeští tenisté si zatím zázemí ve španělském městě, kde příští týden odehrají skupinu Davis Cupu, pochvalují. „Nemáme si na co stěžovat. Hala je skvělá, míče parádní a povrch takový, jaký jsme si představovali,“ liboval si Jiří Lehečka, jednička reprezentačního výběru.