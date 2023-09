Skokan Menšík už není zelenáč. Šachy neprohrál, bojuje o Masters do 21 let

S českými novináři přímo ve Valencii hovořil v úterý krátce po poledni, zrovna přišel z jedné z posledních tréninkových jednotek před středečním startem proti domácímu Španělsku.

Oblečen do dresu v národních barvách usedl na židli v místnosti pro tiskové konference, v rukou svíral hráčskou akreditaci a rozhovořil se o přípravě na nadcházející klání, ambicích reprezentační sestavy i individuální kariéře.

Potěšil vás čerstvý skok v pořadí ATP?

Je určitě pěkný, kdyby mi někdo minulý rok nebo na začátku letošního řekl, že se takhle posunu, tak to určitě beru všemi deseti.

Vnímáte, že se vaše role v daviscupovém družstvu v porovnání s únorovým debutem změnila? Můžete pomýšlet na pozici dvojky.

Je to tak. Na kvalifikaci v Portugalsku jsem jel jako zelenáč, byl jsem tam na okoukávačku, abych si všechno zažil. Teď je situace odlišnější, můžu nastoupit skoro do každého zápasu. Tím se ale moje mentální rozpoložení nemění, jsme tady hlavně jako tým.

Jaká v něm panuje nálada?

Skvělá. Všichni se cítíme dobře: herně, mentálně i fyzicky. Prostor pro přípravu tady ve Valencii jsme využili na maximum, i když program byl na kurtu i mimo něj náročný.

Čím vyplňujete volný čas?

Snažíme se odreagovávat u karetních her, kostek nebo šachů.

Jak vám šachy jdou?

Zatím jsem v nich neprohrál. Her sice moc nebylo, ale celkem si věřím. (usmívá se)

Davis Cup 2023 příloha iDNES.cz

Co říkáte na zdejší tenisový povrch?

Hrajeme v hale, kde je optické vnímání jiné než venku. I rychlost je odlišná. V úterý i v pondělí jsem hrál na centrálním kurtu, který je hodně rychlý. Myslím, že nám všem bude vyhovovat.

Není trochu paradox, že byste tím pádem mohli mít proti domácím Španělům coby hosté výhodu?

Je to zajímavé, protože Španělé jsou většinou antukáři a mají raději pomalejší povrchy, kdežto tady se hraje na rychlém betonu. Oni samozřejmě mají obrovskou kvalitu, ale myslím, že karty hrají pro nás. Díky povrchu se naše šance zvyšují.

Naopak proti vám budou španělští fanoušci, kterých nejspíš dorazí až devět tisíc a bude vyprodáno.

Od toho týmové soutěže jsou, atmosféra je na Davis Cupu jiná než na turnajích jednotlivců. Každopádně už v Portugalsku, kde jsme taky byli hosté, na nás měla dobrý vliv. Takže i na ni se moc těším.

S Jiřím Lehečkou a Tomášem Macháčem tvoříte velmi mladé trio pro dvouhry, vyplývá z toho i touha uspět?

Jsme relativně nová krev. Netroufám si říct, že jsme nová éra, ale máme velký potenciál a společně můžeme dokázat velké věci. Ať už teď, nebo v budoucnu.

Ve skupině máte vedle Španělska ještě Koreu a Srbsko, za které nejspíš nastoupí i váš kamarád Novak Djokovič. Co říkáte tomu, že krátce po triumfu na US Open dorazí reprezentovat?

Myslím, že pro něj taky určitě půjde o únik od turnajů jednotlivců. Čas na přesun, přípravu a zotavení má minimální, takže nemusí být úplně ve své kůži. Ale pořád je nejlepším hráčem historie, takže bude pro každého strašně těžkým soupeřem. My budeme dělat všechno proto, abychom Srby porazili i takhle v plné sestavě.

Co vás po Davis Cupu do konce roku ještě čeká?

Příští týden budu trénovat v Prostějově, pak odjedu na tři čtyři challengery a potom se uvidí, jak se mi bude dařit, protože pořád bojuju o Next Gen Finals (Masters pro hráče do 21 let). Byl by to pěkný závěr sezony, ale dostat se na něj je náročné, protože soupeřím s o tři roky staršími borci (Menšík je momentálně 14., kvalifikuje se osmička, ale před ním jsou Alcaraz, Rune a další, kteří hrát nejspíš nebudou).