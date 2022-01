U BARU: Djokovič dělá nám tenistům špatnou reklamu, tvrdí Strýcová

Celý případ se mi zdá docela zamotaný. Djokovič dostal zdravotní výjimku ke vstupu do Austrálie proto, že v prosinci prodělal covid.

Je zvláštní, že potom nebyl v karanténě. Objevoval se na různých akcích v Bělehradu a následně odletěl do Španělska.

Divím se, jak je tohle všechno možné, jestli se opravdu nakazil. Na všechno se vykašlal a ohrožoval lidi kolem sebe? To by mi připadalo úplně šílené. Doufám, že to tak není.